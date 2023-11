Mattarella al 38° parallelo, visita all’enigma coreano

A Daegu ultima tappa in Corea del Sud

Giovedì 9 novembre il presidente della Repubblica incontrerà il personale dell’ambasciata d’Italia a Seoul e la collettività italiana nella Repubblica di Corea. Quindi partirà alla volta di Daegu, ultima tappa in Corea del Sud. Mattarella e la delegazione visiteranno il Tempio Haeinsa, patrimonio dell’umanità Unesco. Il Monumento, uno dei tre templi-gioiello buddisti della Corea del Sud, ospita dalla fine del 1.300 le cosiddette Tripitaka Koreana, cioè l’intera collezione di 81.258 tavolette in legno con le Scritture Buddhiste. Al termine della visita prevista la partenza per l’Uzbekistan.

La visita in Uzbekistan

Il Capo dello Stato ricambia la visita fatta a giugno dal presidente della Repubblica uzbeko Shavkat Mirziyoyev. In quell’occasione fu firmato un accordo di partenariato strategico, manifestando così una concreta attenzione per un Paese che, insieme al Kazakistan dal punto di vista energetico, rappresenta una porta d’ingresso in Asia centrale e in una zona che è anello di congiunzione tra Estremo oriente e Paesi dell’ex Unione sovietica. Una collocazione che assume una rilevanza ulteriore alla luce della guerra in Ucraina, rispetto alla quale l’Uzbekistan cerca di assumere posizioni indipendenti e non allineate, che possano permettergli di mantenere il dialogo con l’Occidente e di svolgere anche un ruolo di mediazione con la Federazione Russa.

Cooperazione rafforzata sul piano industriale e culturale

Quanto ai rapporti con l’Italia, l’ultima visita di un Presidente della Repubblica in queste terre risale a quella di Oscar Luigi Scalfaro nel 1997. Mattarella incontrerà Mirziyoyev venerdì 10 e anche in questo caso è prevista la firma di intese che testimoniano l’intenzione di rafforzare la cooperazione sul piano industriale e culturale. Va letto anche in quest’ottica l’appuntamento di Mattarella nel campus del Politecnico di Torino aperto nella capitale Tashkent e la partecipazione del Capo dello Stato alla conclusione del seminario ’Direzione 4.0: collaborazione su istruzione e innovazione per la trasformazione dell’industria dell’Uzbekistan’.

La missione proseguirà sabato 11 con una sosta a Samarcanda, dove il Presidente della Repubblica avrà modo di visitare le tre Madrase di Ulugh Beg, Tilya Kori e Sher-Dor e lo spazio espositivo temporaneo dedicato alla missione archeologica congiunta italo-uzbeka nel sito di Kofir Qal’a. Quindi un’ulteriore sosta al Complesso monumentale Shah-i-Zinda. Ultima tappa prima del ritorno in Italia la visita al centro storico di Kiva, città anch’essa inserita nel Patrimonio Unesco, che rappresentava uno degli snodi dell’antica Via della seta e che esteriormente conserva intatte alcune delle sue caratteristiche storico-artistiche, assumendo quindi un valore emblematico dal punto di vista culturale.