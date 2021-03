Mattarella: «Aeronautica risorsa per la Repubblica». Guerini: «Preziosa anche contro il Covid»

I punti chiave Il volo delle Frecce tricolore su Roma

Il tradizionale tricolore che si staglia nel cielo di Roma con il passaggio delle Frecce Tricolore festeggia il 98/mo anniversario dell’Aeronautica Militare. Istituita come Forza armata autonoma e indipendente il 28 marzo 1923, con il Regio decreto n. 645, viene celebrata a Palazzo dell’Aeronautica, contestualmente al giuramento del corso 'Borea VI' dell'Accademia di Pozzuoli. La scia tricolore lasciata dalla Pattuglia Acrobatica sul cielo della Capitale è il saluto all’ingresso di 76 allievi nella Forza Armata, nel momento del loro solenne giuramento.

«L'anno scorso a causa dell'esplodere della pandemia questo incontro non è potuto avvenire, quest'anno - anche perchè è l'ultimo del mio mandato - non potevo e non volevo farne a meno», ha sottolineato il presidente della repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'Aeronautica Militare, in occasione del 98° anniversario della fondazione. Mattarella ha sottolineato che «98 anni sono tanti, rappresentano una storia importante. Ed è una sottolineatura della realtà importante che l'aeronautica rappresenta per il Paese. Siete una grande risorsa per la Repubblica, in questo momento così difficile, segnato dalla pandemia, dall'angoscia, dalle difficoltà di carattere sanitario, economico e sociale. Siete impegnati in prima linea e lo fate con professionalità e generosità, in tutti i campi». Il capo dello Stato ha ricordato come l’Aeronautica sia «un riferimento decisivo per conservare e distribuire il vaccino a tutto il Paese. Questo impegno gravoso non ha in alcun modo distratto l'arma dai suoi impegni istituzionali». E ha rivolto un augurio alle frecce tricolori, «una delle e ccellenze e dei simboli del nostro Paese».

«Stiamo vivendo momenti complessi, legati alle difficoltà di una pandemia che speriamo passi presto. Il futuro che ci attende sarà ancora più incerto e in rapida evoluzione rispetto a quanto ci aspettassimo qualche anno fa, con situazioni di crescenti instabilità, che ci coinvolgeranno sempre più direttamente, anche per ragioni di prossimità geografica ai principali teatri di crisi, ai quali il nostro Paese deve rispondere con uno strumento militare adeguato e credibile», ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenendo alla cerimonia per il 98° anniversario dell’Aeronautica militare. «Sarà necessario continuare ad assicurare un flusso continuo ed adeguato di risorse per gli investimenti in Difesa e Sicurezza - ha detto il ministro - «non nutro dubbi sull'opportunità di continuare a investire nei settori della Sicurezza e della Difesa, per rafforzare la capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi». Il ministro ha ricordato che il governo ha lavorato e sta lavorando concretamente «a garanzia della sicurezza, sempre nel rispetto dei bisogni dei cittadini e di ciò che è necessario al Paese».

Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, nel discorso di alzabandiera tenuto presso la base aerea di Šiauliai, in Lituania, in occasione della celebrazione dei 98 anni dell'Aeronautica Militare, ha sottolineato come i 98 anni di storia dell'Aeronautica Militare siano « 98 anni di valori, identità, imprese straordinarie che ci rendono orgogliosi dei nostri militari che dall'alto vegliano sui nostri cieli: 44mila uomini e donne che ogni giorno, da quasi un secolo, assicurano la sicurezza degli spazi aerei, ma non solo. Garantiscono soccorsi e supporto immediato anche in una fase emergenziale come quella che stiamo affrontando da oltre un anno causa Covid». Mulè ha ringraziato e ha testimoniato la vicinanza delle Istituzioni e del Paese ai militari coinvolti nelle missioni italiane all'estero. Siete vanto dell'Italia nel mondo ed è motivo di orgoglio avere uomini e donne così preparati, così dediti ai valori fondanti della nostra Nazione, così capaci e professionali da emergere a livello mondiale. Voglio che abbiate la consapevolezza che il vostro lavoro è riconosciuto, voglio che voi sappiate che non siete soli. Il sistema Paese Italia vi sostiene, le Istituzioni che qui io rappresento sono al vostro fianco”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel discorso di alzabandiera tenuto presso la base aerea di Šiauliai in occasione della celebrazione dei 98 anni dell'Aeronautica Militare.