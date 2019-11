Mattarella all’inaugurazione del nuovo anno Bocconi: «Formazione crei antidoti a odio» Il Presidente: 15mila studenti di 99 nazionalità sono esempio di fiducia nell’Europa di Sara Monaci e Luca Orlando

(Ansa)

3' di lettura



«Quindicimila studenti di 99 diverse nazionalità della Bocconi sono esempio di fiducia nell’Europa. L’integrazione è resa solida da questo tessuto di giovani che si sentono europei oltre che del proprio paese. La Bocconi anche sotto questo profilo è un esempio per il nostro paese». Ha iniziato così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell’università Bocconi di Milano.

Poi il Presidente ha parlato di Milano e dell’Italia.«La costellazione di atenei di Milano è un patrimonio per la città, la regione e il territorio italiano. La progettazione affascinante del campus raffigura quello che poco fa mi ha detto una studentessa in rappresentanza dei suoi colleghi: la centralità dello studente è alla base della Bocconi. Prima - ha proseguito Mattarella - «il presidente Monti ci ha richiamato all’ elogio della competenza, mentre il rettore ha detto che in questa fase di complessità emergono illusorie tendenze alla semplificazione. Nella storia sempre le novità provocano chiusure e desideri di impossibili ritorni al passato. La tentazione di semplificare ciò che è complesso è forte. Il ruolo della Bocconi ha delle ragioni anche in questo». La formazione, ha sottolineato, «deve suscitare spirito critico e senso di responsabilità che sono i veri antidoti a odio e pregiudizio».

La lezione di Leonardo

Poi un nuovo ruolo della scienza. «L’esigenza di uscire da discipline isolate una dall’altra è il richiamo del rettore. Si tratta di una suggestiva coincidenza. Siamo nel secolo della iper specializzazione ma siamo anche al 500esimo anno Vinciano. Un genio come Leonardo spaziava dall’arte all'ingegneria. Il rettore ha ricordato l’immagine egocentrica con cui l’economia si è talvolta presentata. Ci sono stati esperti attenti solo al profitto. Ma ora ci vuole coesione sociale, elemento necessario alla crescita sociale».



Sala: l’Italia e la può fare, Milano mette la sua esperienza a disposizione

A introdurre il discorso del presidente della Repubblica, portando il saluto della città di Milano nella giornata dedicata all’inaugurazione del campus dell’università Bocconi, oltre che dell’anno accademico, è stato il sindaco Giuseppe Sala.

«Il nuovo campus, nato da un importante lavoro di recupero urbano, vuol dire aprire la città ai giovani, con una struttura eco sostenibile.

Giovani e transizione ecologica - ha ricordato Sala- sono due direttrici della crescita. Mancano bambini e ci vuole più verde e meno dissesto idrogeologico». Sala ha di nuovo parlato della leadership di Milano in Italia.«L'Italia ce la può fare. Milano mette la sua esperienza a disposizione. Non con ricerca di primati ma con il suo passo costante, senza cedere alla stanchezza. Il campus porta valore al quartiere ed è un esempio di riutilizzo di aree in disuso. Fa crescere la città e ricuce una cerniera, tra centro e periferia. Porta ancora più in alto l'attrattività di una grande università». Sala sottolinea ancora il ruolo di politico di Milano.

«La voglia di fare bene, lo slancio dei milanesi vorremmo che contagi l’Italia. C’è connessione tra crescita di Milano e del paese.

Milano lotta contro le disuguaglianze. Con opportunità di studio e di lavoro e porta avanti chi è nato indietro. Non serve tagliare a fettine più piccole la torta, ma occorre sfornare nuove torte».