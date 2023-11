Mattarella: gli alloggi per gli studenti sono una questione di primaria importanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Un saluto alle studentesse e agli studenti, che» il loro rappresentante «ha definito la ricchezza prima e fondante di questa, come di tutte, le università», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, che dà avvio alle celebrazioni per gli 800 anni di vita dell’ateneo.

Le case per i fuori sede sono di primaria importanza

Il capo dello Stato, ringraziando la ministra Bernini per il suo intervento e in particolare per aver messo a «conoscenza di quanto realizzato e quanto in corso di attuazione per gli alloggi per gli studenti fuori sede. Una questione di primaria importanza, ma anche antica», ha detto il capo dello Stato. «Il rettore ha ricordato che Federico II disponeva alloggi a prezzi calmierati per gli studenti», ha sottolineato il presidente della Repubblica. «Ministro - ha aggiunto rivolgendosi alla titolare dell’Università Anna Maria Bernini - è vero che Federico II aveva strumenti di maggior efficacia e persuasione, ma anche su questo tema abbiamo molto da apprendere dal passato».

Università non è solo spazio geografico, ma cultura e valori comuni

«É importante ricordare come agli inizi del secondo millennio le prime università, da Napoli a Bologna, da Padova a Parigi, hanno costruito l’ispirazione Europa, hanno definito quel sistema di culture, di principi culturale e i valori che sono alla base della coscienza europea», ha sottolineato il capo dello Stato. L’Europa, ce lo ha ricordato Chabod, non è uno spazio geografico non è neppure un ambito di auspicabile buona collaborazione tra gli stati: è di più, è cultura comune, valori, consapevolezza di scambi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, rispetto della singola persona. É tutto questo che ha consentito quello straordinario fenomeno che è il processo di integrazione europea e quella promessa di pace reciproca all’indomani della seconda guerra mondiale».



In era di tensioni lo scambio culturale è esempio di civiltà

Lo «scambio culturale è esempio di civiltà» in questa «stagione così incomprensibilmente carica di tensione e pericolo», ha detto Mattarella. Parlando di una testimonianza portata durante la cerimonia ha aggiunto che è «esaltazione del rapporto inscindibile tra cultura e libertà. Dimostra che la volontà di cultura supera ogni di difficoltà».



Europa è rispetto e promessa di pace

«L’Europa - ha sottolineato il capo dello Stato - non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. É di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona. E’ quello che ha consentito lo straordinario fenomeno di integrazione, di promessa di pace. In questa stagione, in cui le guerre riprendono a insanguinare» l’Europa e non solo «ricordare questi valori è particolarmente importante».