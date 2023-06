Mattarella: Berlusconi ha segnato la storia della nostra Repubblica

“Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi” ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà a Milano per i funerali di Stato, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini,in un giorno di lutto nazionale. Non mancheranno anche numerosi ex presidenti del Consiglio, da Mario Draghi a Matteo Renzi.



3/8 5/8 Menu