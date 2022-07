Mattarella compie 81 anni. Draghi: «È garanzia di continuità e stabilità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Mattarella è «una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione. Rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese». È il premier Mario Draghi a definire la figura e il ruolo dell’attuale presidente della Repubblica spiegandone bene il senso politico nel giorno del compleanno del capo dello Stato. Il presidente Sergio Mattarella ha compiuto oggi 81 anni e si trova nel primo anno del suo secondo mandato al Quirinale.

Visita a Torino

Avrebbe certamente voluto passare un compleanno “normale” con figli e nipoti - che pur ha visto in serata - senza le incombenze che il mandato presidenziale comporta. Ma così non è stato e Mattarella non ha rinunciato a un impegno istituzionale che oggi lo vedeva a Torino per presenziare alla cerimonia del giuramento degli Allievi carabinieri. Al quale ha voluto aggiungere una visita dal forte valore simbolico al Sermig del suo amico Ernesto Olivero, all’ex arsenale militare oggi diventato “Arsenale della pace”. Un pranzo frugale e una torta prima di fare rientro a Roma.

I messaggi di auguri

Numerosissimi i messaggi ricevuti dal presidente, dall’uno e dall’altro schieramento politico. Univoco il concetto, peraltro condiviso dai cittadini sui social, che si riassume nella locuzione “punto di riferimento”. Lo è stato per sette anni e ancora di più lo è oggi alla vigilia di un inaspettato voto politico i cui risultati determineranno le scelte del prossimo futuro dell’Italia. Di «gentile autorevolezza ed esemplare dedizione» ha parlato papa Francesco nel suo messaggio augurale.«Nei prossimi mesi la attenderanno altre sfide difficili, ma sono certa che saprà decifrarle ed interpretarle con grande autorevolezza ed incisività, sostenendo e ridando slancio alle migliori energie della nostra amata Italia», ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati.