Mattarella a Cracovia: «No a un’Europa somma di mutevoli interessi nazionali». E rilancia sulla difesa comune

Un appello all’unità in Europa. È quello rivolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Università di Cracovia, reduce dalla visita ad Auschwitz. Per l’Unione europea «ogni giorno è un banco di prova. Ma sarebbe del tutto inadeguato pensare - ha detto il capo dello Stato - a un’Europa frutto della affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri, in un quadro internazionale deciso da altri. In altri termini, l’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un’Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali, quindi, per definizione, perennemente instabile».

Mattarella: non frammentare la solidarietà fra Paesi liberi



«Con lucidità - ha aggiunto il capo dello Stato - va compreso che proporsi di salvaguardare la pace fra le nazioni, affrontare i rischi globali che interpellano tutto il mondo - missione da cui, colpevolmente, ci allontana, oggi, la furia bellicista russa - significa anzitutto respingere la tentazione della frammentazione della solidarietà fra Paesi liberi, cementata nella esperienza dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea. Sicurezza europea e sicurezza euroatlantica sono concetti indivisibili per potersi difendere insieme con determinazione e per garantire e sviluppare il modello democratico e sociale europeo»

«Ue assiste crimini esasperazioni nazionalistiche»



Per il presidente della Repubblica «nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Russia contro l’Ucraina, un Paese sovrano, libero, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili ucraine per lasciare la popolazione al gelo e al buio». Oggi l’Europa è testimone di crimini «frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conquistare spazi territoriali accampando la presenza di gruppi di popolazione appartenenti alla stessa cultura»



«Ue abbia deterrenza dissuasiva autonoma»



Di qui anche la necessità di guardare «a come rendere concreta la prospettiva dell’autonomia strategica dell’Unione Europea, in grado di assicurare una deterrenza dissuasiva, consapevoli che questo significa rafforzare ulteriormente - e non indebolire - le nostre alleanze, punto di forza del nostro sistema di difesa».