Mattarella: la crisi non è finita, impegno comune per una solida ripresa Cerimonia all'altare della Patria, ma senza la tradizionale parata, per le massime cariche dello Stato in occasione del 2 giugno di Nicola Barone

«La crisi non è terminata e tanto le istituzioni quanto i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti d'Italia in occasione della Festa della Repubblica. Quest’anno cerimonia all'altare della Patria per le massime cariche dello Stato in occasione della Festa della Repubblica, ma senza la tradizionale parata. Decine di curiosi sono rimasti ad assistere al passaggio delle Frecce Tricolori all'inizio di piazza Venezia, salutando Mattarella al passaggio del corteo di auto presidenziali.

Incertezze sulle prospettive occupazionali

Per il Capo dello Stato «la necessità di frenare la diffusione del virus ha imposto limitazioni alla socialità, sacrificando l'affettività e i legami familiari; i più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce e rafforza il senso civico di una collettività, primi fra tutti la scuola e lo sport; distanze e diffidenze hanno accresciuto le situazioni di solitudine e di marginalità delle persone più deboli, esposte a nuove forme di povertà, deprivazione e discriminazione, quando non di odioso sfruttamento». E allo stesso tempo, ricorda Mattarella, «la sospensione delle attività produttive e commerciali ha acuito le difficoltà degli operatori economici, rendendoli, inoltre, più esposti e vulnerabili ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata; nuove emergenze e incertezze incombono sulle prospettive occupazionali di molti comparti da cui dipendono il benessere e la serenità di intere aree del Paese».

Efficaci modelli di prevenzione e intervento

Rispetto a tali rischi, «i prefetti sono chiamati ad una paziente attività di mediazione sociale e di tessitura e confronto con le altre autorità locali per definire, in ciascun territorio, efficaci modelli di prevenzione e intervento, adeguati alle specificità dei singoli contesti. Il senso di responsabilità e le doti di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell'emergenza e di una solida e duratura ripresa».

Grazie alle forze armate, professionali e efficienti

Celebrando l’anniversario di fondazione della Repubblica il Capo dello Stato rivolge il pensiero a tutti quelli che hanno sacrificato la propria vita in Italia e all’estero, in pace e in guerra. «La ricorrenza di quest’anno vede l'Italia, insieme alla comunità internazionale, impegnata a contrastare una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti. Le forze armate, con il loro contributo, si sono dimostrate ancora una volta una risorsa di alta professionalità, dotata di spirito di sacrificio ed efficienza su cui la Repubblica sa di poter contare. I militari offrono quotidianamente testimonianza di generosità e abnegazione attraverso uno sforzo encomiabile nelle corsie degli ospedali, sulle strade e nel territorio per la sicurezza, in cielo e in mare per il trasporto logistico - sanitario», scrive il presidente Mattarella in un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli.

