Mattarella firma sette provvedimenti di grazia

Domino era stato condannato per bancarotta

Francesco Domino, classe 1972, era stato condannato alla pena di anni tre e nove mesi di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta commessi nel 2011, per il quale la pena è stata ridotta di dieci mesi. Nel valutare la domanda di grazia il presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che l'interessato vive e lavora in Belgio dove ha richiesto che venga eseguita la pena, ai sensi della disciplina della Unione europea sul reciproco riconoscimento delle condanne emesse da altri Stati membri. Per effetto del provvedimento di clemenza, la pena scende al di sotto del limite che secondo la legge belga consente l'espiazione in regime non detentivo, limite più ristretto di quello vigente in Italia.

A Minisgallo grazia sulla pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici

Giuseppe Minisgallo, condannato per delitti associativi, al quale è stata concessa la grazia in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il capo dello Stato ha tenuto conto della circostanza che la pena detentiva è stata interamente espiata nel 2011, nonché del reinserimento sociale e lavorativo dell'interessato e del parere favorevole espresso dal competente Procuratore Generale.

Cosimo era stato condannato per guida in stato di ebbrezza

Bruno Cosimo, condannato per guida in stato di ebbrezza per fatti commessi nel 2009 e residente in Francia, al quale è stata concessa la grazia di tre mesi di arresto (ferma rimanendo la pena di 2.000 euro di ammenda). Nel valutare la domanda di grazia il presidente della Repubblica ha considerato il tempo trascorso dalla commissione del reato e l'inserimento lavorativo dell'interessato all'estero.

Langella non aveva dichiarato l’identità

Cristina Langella , alla quale è stata concessa la grazia della pena di 450 euro di ammenda riportata per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il Capo dello Stato ha tenuto conto della modesta gravità del fatto e del parere favorevole del competente Procuratore Generale.