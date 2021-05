Mattarella: «Guardare al futuro con Next Generation Eu, occasione da non mancare»

2' di lettura

«Siamo in un momento di ripresa nel nostro Paese. Il recupero di questo straordinario complesso, in un suggestivo campus, è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. Una condizione preziosa che vale più in generale: la collaborazione nel Paese è indispensabile per definire e attuare i programmi del Pnrr. La loro tempestiva attuazione ha bisogno del concorso e dell'energia di tutte le forze del Paese. La collaborazione deve essere avvertita per ogni decisione». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Cremona, all’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’inaugurazione del campus di Santa Monica. Poco prima il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in memoria delle vittime del Covid.

Progetti Next Generation Eu occasione da non mancare

«Il debito verso le future generazioni - ha detto il capo dello Stato all’inagurazione del nuovo campuse della Cattolica - si esprime anche nel riconoscimento del ruolo dei giovani. Questa è l'occasione in particolare, grazie anche ai progetti del Next Generation, per non perdersi nella considerazione effimera del presente, ma guardare a futuro».

Fiducia in ripartenza veloce ed efficace

«La storia di Cremona è stata attraversata dalla tragedia della pandemia, che ha seminato dolori e lutti», ha detto il capo dello Stato alla cerimonia per le vittime del Covid-19. Qui si unisce «insieme il ricordo delle vittime, la sofferenza dei familiari, l'abnegazione di chi negli ospedali si è speso per salvare vite. Tutto questo viene raccolto con il riferimento al senso di comunità che rappresenta Cremona e la sua provincia. La mia visita intende esprimere la fiducia della ripresa che si è avviata nella convinzione che la ripresa sarà certamente veloce ed efficace».

La pandemia ci ha ricordato rispetto per scienza

«È importante dedicarsi con grande attenzione alla ricerca. Il rispetto per la scienza è un elemento da preservare, come la pandemia ci ha ricordato», ha detto il presidente della Repubblica.