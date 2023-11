Mattarella: una guerra che non si è mai conclusa con la pace comporta il rischio costante di nuove violenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze e quanto qui viene fatto ha il respiro della storia, è particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriori». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Panmunjom, nel corso di una riflessione dinanzi ai giornalisti al termine della visita alla zona de-militarizzata al confine tra Corea del Sud e del Nord. Si tratta di una lunghissima barriera di 250 chilometri, larga quattro, che ancora oggi divide militarmente le due Coree che, raggiunto l’armistizio nel 1953, non sono mai riuscite a giungere a un Trattato di pace.

É in corso il colloquio a Seul tra il presidente Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol. Il capo dello Stato è stato accolto, nella parte più ufficiale della sua visita di tre giorni, con gli onori militari, spari di cannone e l’inno nazionale italiano nel palazzo presidenziale della capitale coreana. Dopo sono previsti i colloqui allargati alle Delegazioni ufficiali e la cerimonia di firma di intese.

Il capo di Stato si sposterà poi a Tashkent per colloqui con le autorità dell’Uzbekistan

Il capo dello Stato Sergio Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura e dalla delegazione italiana guidata dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Resterà in Asia per quasi una settimana. Dopo la tappa in Corea del Sud, che lo porterà anche al 38esimo parallelo al confine con la Corea del Nord, il capo di Stato si sposterà a Tashkent per colloqui politici con le autorità dell’Uzbekistan.