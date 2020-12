Mattarella: «Il 2021 sarà l’anno della ripartenza, Recovery da non sprecare. Vaccinarsi è un dovere, lo farò appena possibile» Il capo dello Stato: «Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Vaccinarsi è un dovere, lo farò appena possibile». L’avvertimento alla politica: «Non sono ammesse distrazioni. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte» di Mariolina Sesto

Di fronte al virus abbiamo saputo reagire, ora è il momento della speranza e del vaccino. E il 2021 sarà l’anno della ripartenza economica. Questo il cuore del messaggio di fine anno di Sergio Mattarella agli italiani. Il capo dello Stato tira le somme di un anno difficile e nello stesso tempo traccia la direzione per il prossimo, un anno carico di speranza grazie ai risultati ottenuti dalla scienza, in cui non sono ammesse distrazioni, non si deve perdere tempo.

Angoscia e speranza

Il presidente della Repubblica prova a descrivere lo stato d’animo dell’intera nazione. «Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall'emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita». Per Mattarella non si può prescindere dalla memoria, dal guardare in faccia la realtà. «La pandemia - dice - ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove».

Alcuni settori hanno sofferto di più

«Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche - sottolinea Mattarella -. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e giovani sono stati particolarmente penalizzati. Lo sono le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o bruscamente calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà alcuni settori hanno sofferto più di altri». C’è poi l’impatto sulle nascite: «La pandemia ha seminato un senso di smarrimento: pone in discussione prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle nascite, spia dell'incertezza che il virus ha insinuato nella nostra comunità».

Vaccinarsi è un dovere

«Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo - ricorda il capo dello Stato -.

Mai l'Unione europea si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini.

Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione. La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune». Per Mattarella «vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi». Il capo dello Stato scenderà in campo in prima persona: «Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza».

Il piano europeo sia efficace: non si disperdano risorse

Mattarella guarda poi all’Europa e al recovery plan. «Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale – che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse - possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto. Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni.

Ognuno faccia la propria parte» è l’appello del presidente della Repubblica.