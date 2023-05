Mattarella: «Il lavoro è il motore della crescita. Pnrr ineguagliabile opportunità per crescita e innovazione»

Il Pnrr è una ineguagliabile opportunità

Il presidente della Repubblica è poi tornato sul Recovery al centro del negoziato tra il governo italiano e Bruxelles. «L’immagine del cantiere riporta al Cantiere Italia, al cantiere del Pnrr, con la ineguagliabile opportunità che offre per ridurre e colmare ritardi strutturali, sostenere strategie di crescita e favorire, con l’innovazione, più diffuse opportunità. Opportunità che interpellano il sistema delle imprese per mettere a terra le diverse iniziative».

Unità del Paese significa unità per opportunità di lavoro

Matteralla ha poi insistito sulla questione delle opportunità di lavoro come tassello cruciale per garantire l’unità del Paese. «L’unità - ha detto il capo dello Stato - significa unità sostanziale sul piano delle opportunità di lavoro. Significa impegno per rimuovere le disuguaglianze territoriali. Presidiare e promuovere l’unità nazionale significa anche questo. Il lavoro è indice di dignità perché è strettamente collegato al progetto di vita di ogni persona».



Serve ecosistema adeguato per le imprese

Il capo dello Stato ha pronunciato il suo discorso dallo stabilimento della Walvoil, nel cuore del distretto della meccatronica reggiana. E proprio alla fabbrica e al valore del capitale umano Mattarella ha voluto dedicare uno dei passaggi del suo intervento che era stato preceduto dal discorso della ministra del Lavoro, Marina Calderone, e dal messaggio della presidente di Unindustria Reggio Emilia, Roberta Anceschi. «Il capitale umano è all’origine dell’esperienza che qui, oggi, viene messa in rilievo con l’immagine della fabbrica come “cantiere permanente” evocata dalla presidente Anceschi. Un cantiere in cui, ogni giorno, si guarda avanti, non accontentandosi della difesa, del galleggiamento, di una visione di mera conservazione del tessuto industriale esistente. Certo - ha spiegato il capo dello Stato - , serve, come è stato osservato, un eco-sistema adeguato, che permetta alle imprese di generare valore, occupazione, di far crescere la produttività attraverso i necessari investimenti. Di creare, come qui, filiere produttive accompagnate da dialogo sociale e da rapporto costruttivo con le istituzioni».

La ministra Calderone: primo maggio momento per unirci

Prima di Mattarella era intervenuta la ministra del Lavoro, Marina Calderone.«Il Primo maggio sia momento per unirci e ricordare che il lavoro è un principio fondativo della nostra Costituzione». Lavoro, ha proseguito, inteso come forma di «progresso sociale e autonomia dei cittadini». Le forze politiche di “allora”, ha ricordato riferendosi ai tempi dei Padri costituenti «si sono trovate allora unite” nel riconoscere il lavoro come “il valore su cui si deve fondare» il Paese.

Il lungo applauso al suo arrivo nello stabilimento emiliano

Subito dopo il suo intervento il presidente della Repubblica, ha lasciato lo stabilimento di Walvoil (Gruppo Intermpump) dove era arrivato, poco prima delle 12, accolto da un lungo applauso, dopo aver visitato il Distretto della Meccatronica di Reggio Emilia. L’evento è stato organizzato da Unindustria Reggio Emilia e ha mostrato al capo dello Stato la tenuta del territorio e del distretto a seguito della pandemia. Al suo arrivo, Mattarella era stato ricevuto dal vicario del prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, dal sindaco della città, Luca Vecchi, dalla sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, e dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni.