Mattarella: le imprese sono veicoli di crescita e innovazione. Evitare concentrazioni di potere

Imprese veicoli di crescita

«Le imprese sono veicoli di crescita, innovazione, formazione, cultura, integrazione, moltiplicazione di influenza, fattore di soft-power. E sono, anche, agenti di libertà. Generare ricchezza è una rilevante funzione sociale. È una delle prime responsabilità sociali dell'impresa. Naturalmente, non a detrimento di altre ricchezze, individuali o collettive», ha sottolineato il capo dello Stato nel corso del suo intervento.

Evitare concentrazioni di potere

«Evitare la concentrazione del potere, a garanzia della libertà di tutti. Vale per le istituzioni.

Vale per le imprese, a proposito delle quali possiamo parlare di concorrenza all’interno di un mercato libero. E la lotta ai monopoli ne rappresenta capitolo importante», ha sotolineato il capo dello Stato nel suo discorso all’Assemblea di Confindustria. Le aziende, ha detto Mattarella, «sono al centro di un sistema di valori, non solo economici. Siete voi, a ricordare, anche a me, che l’impresa ha responsabilità che superano i confini delle sue donne e dei suoi uomini e, aggiungo, dei suoi mercati». E ha aggiunto: «Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco. Il principio non è quella della concentrazione delle ricchezze ma della loro diffusione. Il modello lo conosciamo: è quello che ha fatto crescere l’Italia e l’Europa».

La sicurezza sul lavoro interpella la coscienza di ciascuno

«È anzitutto il tema della sicurezza sul lavoro che interpella, prima di ogni altra cosa, la coscienza di ciascuno. Democrazia - ha detto il capo dello Stato - è rispetto delle regole, a partire da quelle sul lavoro. Indipendentemente dall’ovvio rispetto delle norme, sarebbero incomprensibili imprese che – contro il loro interesse - non si curassero, nel processo produttivo, della salute dei propri dipendenti. Incomprensibili se non si curassero di eventuali danni provocati all’ambiente, in cui vivono e vivranno. Incomprensibili – e di breve durata - se non sapessero guardare al futuro».

Crescono le disuguaglianze

Al centro della Costituzione, ha ricordato Mattarella, ci sono «i diritti della persona umana non quelli del presunto “homo oeconomicus”. Ecco, quindi, il riferimento all'utilità sociale. Era l’Abate Galiani a dirci – anche lui nel ‘700 - che “la tirannide è quel governo in cui pochi diventano felici a spese e col danno di tutto il rimanente, che diventa infelice”. Il crescere delle disuguaglianze rischia di rendere attuale questo scenario».

La citazione di Roosevelt sul legame fra economia e democrazia

Poi il capo dello Stato ha ricordato il discorso con cui Franklin Delano Roosevelt inaugurò la sua presidenza degli Stati Uniti novant’anni fa. Utilizzò, ha ricordato Mattarella, «una locuzione divenuta, giustamente, famosa, che calza a proposito: “la sola cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa, l'irragionevole ingiustificato terrore senza nome che paralizza gli sforzi necessari a convertire la ritirata in progresso». Era l'epoca «della Grande depressione economica del 1929 e si fu capaci di passare al New Deal, al “nuovo patto” che vide gli Stati Uniti affrontare i drammatici problemi economici e occupazionali che li avevano devastati, assumendo la leadership del mondo libero. Oggi siamo in una condizione, fortunatamente, ben diversa, che ci conduce, comunque, a richiamare il legame, per quanto possa a molti apparire scontato, tra economia e democrazia». E ha ricordato che «una economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità».