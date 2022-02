Mattarella: «Indispensabile non comprimere i tempi del Parlamento». Lo scorso anno 32 voti di fiducia in 11 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quel che appare necessario - nell’indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che - particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese - il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione». Un passaggio del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenuto alla Camera davanti ai grande elettori è stato sul rapporto tra potere legislativo ed esecutivo.

Governo Draghi primo per voti di fiducia e dl al mese nelle ultime 3 legislature

I decreti legge,ricorda Openpolis, sono stati l'atto normativo maggiormente utilizzato dal governo. Su questa tendenza hanno pesato due fattori: il Covid da un lato e l'attuazione del Pnrr dall'altro. L’esecutivo Draghi è al primo posto tra gli esecutivi delle ultime 3 legislature per numero medio di atti di questo tipo adottati al mese. Nei suoi 11 mesi di attività infatti ha pubblicato in media 3,8 decreti legge al mese. Un dato che supera anche quello del secondo governo Conte che pure si era trovato a dover fronteggiare la fase più acuta della pandemia. Il governo giallorosso infatti aveva emanato 54 Dl in 17 mesi per una media di circa 3,2 al mese. Una diretta conseguenza di questo sovraccarico di decreti legge da convertire è stata la saturazione delle agende di Camera e Senato che spesso non hanno avuto il tempo per entrare nel merito delle questioni. Per il governo Draghi Openpolis ha registrato 32 ricorsi alla questione di fiducia. Questa dinamica ha fatto raggiungere all'attuale esecutivo un ulteriore primato. I 32 voti di fiducia in 11 mesi equivalgono a una media di 3,2 al mese. Solo il governo Monti presenta un dato altrettanto elevato (3 questioni di fiducia al mese).

La prassi del monocameralismo alternato

Anche il “Rapporto sulla legislazione 2021”a cura dell'Osservatorio sulla Legislazione del Servizio studi della Camera dei deputati, presentato lo scorso ottobre a Montecitorio ha messo in evidenza che l’emergenza sanitaria Covid ha registrato la successione di più decreti legge, tutti di portata significativa. L'emergenza ha rafforzato il peso dell'iniziativa governativa nella legislazione. Al 10 agosto 2021 risultavano approvate 213 leggi, di queste 75 erano leggi di conversione di decreti-legge e 94 altre leggi di iniziativa governativa. Il report metteva in evidenza la prassi crescente del “monocameralismo alternato”: «Sembra affermarsi la tendenza per cui la Camera che non può modificare un importante decreto legge si vedrà assegnato in prima lettura quello successivo», si legge nel documento. Questa prassi, con la conseguente compressione dei tempi di esame parlamentare, determina tensioni. Di qui le parole del Capo dello Stato.