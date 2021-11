Mattarella: mancano poche settimane alla fine del mio ruolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le vaccinazioni non sono state solo lo strumento che ci ha difeso, salvato letteralmente, e che ci sta consentendo di contenere questa violenta quarta ondata che ha messo in difficoltà Paesi tradizionalmente ben organizzati, ma è anche una sorta di referendum sulla scienza. E sino a ieri siamo a quasi al 90% dei cittadini vaccinati sopra il 12 anni. Insomma, questo referendum vede 9 a 1 a vantaggio della scienza». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università La Sapienza.

Mancano poche settimane alla fine del mio ruolo

L’occasione della presenza alla cerimonia è stata colta da Mattarella per una nota personale. «A poche settimane dalla conclusione del mio ruolo, delle mie funzioni, di presidente della Repubblica, torno qui nell’Università dove ho studiato», ricorda il Capo dello Stato.

Italia non sottovaluta il valore della scienza

«La spiegazione e la dichiarazione dei propri limiti sono valori fondamentali non solo per gli scienziati ma anche per le istituzioni». È l’ulteriore sottolineatura del Capo dello Stato secondo il quale «il periodo di sottovalutazione del valore della scienza è chiuso tra parentesi, nel nostro Paese». Inoltre il Pnrr «include la cultura tra le sei grandi missioni assegnate al nostro Paese prevedendo quasi 6 miliardi di euro: possiamo sperare con fiducia nella consapevolezza del valore della scienza anche nella vita istituzionale».

Lontana ipotesi di legge sull’agricoltura biodinamica

«Sull’agricoltura biodinamica posso rassicurare il professor Parisi, non posso pronunciarmi sull’attività del Parlamento ma posso dire che prima che diventi legge vi sarebbero ancora alcuni passaggi parlamentari che rendono lontana questa ipotesi». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dialogando a distanza con il luminare che nel suo intervento aveva fortemente bocciato l’agricoltura biodinamica.