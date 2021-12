La fiducia di Mattarella: l’Italia crescerà. Un «grazie» a chi si è vaccinato. E sul successore: patriottismo per garantire unità e coesione

I giovani, il prof. Carmina e gli squilibri di mercato

Una parte che non è mai mancata nelle analisi di Mattarella è quella che riguarda l'economia, gli aspetti sociali, le questioni generazionali. «L'Italia dispone delle risorse necessarie per affrontare le sfide dei tempi nuovi», dice ma contemporaneamente analizza come il mercato abbia bisogno di correttivi per non produrre diseguaglianze e squilibri soprattutto dopo una pandemia che ha inasprito la precarietà giovanile e femminile. E ricorda con commozione e rispetto il professor Pietro Carmina, vittima del drammatico crollo di Ravanusa e cita a memoria la lettera che lui aveva lasciato ai suoi studenti dopo la pensione. «Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita».

Il cammino è iniziato, non dobbiamo scoraggiarci. «Recupero economico oltre le aspettative»

Il suo discorso non stacca mai lo sguardo dalla pandemia soprattutto ora con la ripresa dei contagi che crea frustrazione ma “non dobbiamo scoraggiarci”. Chiarisce che i vaccini non garantiscono “l'invulnerabilità” ma riducono i rischi per noi e gli altri. “Abbiamo trovato dentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire. Questo cammino è iniziato. Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà”. Pensa però che le condizioni economiche del Paese hanno visto un recupero “oltre le aspettative”. Ma ciascuno ha un compito, un dovere. “Dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria”. Il nostro destino dipende da questa volontà. Ma per Mattarella ci sono motivi per avere “fiducia”. «L'Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo, e dei popoli europei».