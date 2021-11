Mattarella: «La memoria dei caduti sia stimolo per adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera, democratica. L'intero popolo italiano guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Alle 10 la tradizionale cerimonia all'Altare della Patria con il presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guerini, dalle alte cariche dello Stato e dalle autorità militari di vertice. Verrà deposta una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto.

Nel dolore dei conflitti del ’900 è nata l’unità fra italiani e Forze armate

«Il centesimo anniversario della traslazione del Soldato Ignoto all’Altare della Patria ha ha scritto il capo dello Stato - richiama alla coscienza nazionale l’immane sacrificio delle Forze Armate e del Paese intero nei conflitti che hanno attraversato la storia europea del ’900. La nostra storia è segnata dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale: nel dolore condiviso si è cementato un sentimento di fratellanza inestinguibile tra il Paese e i cittadini in uniforme». Mattarella ha sottolineato come «oggi gli eredi di quelle tradizioni confermano di rappresentare un patrimonio di virtù civiche, di coesione, responsabilità, a disposizione del Paese. Uomini e donne in uniforme sono sempre pronti a profondere il loro prezioso impegno nell’assolvimento dei compiti loro assegnati da Parlamento e Governo, al servizio della comunità internazionale nelle operazioni di mantenimento della pace e, sul territorio nazionale, al fianco delle altre componenti dello Stato».

Quattro importanti anniversari

«Si ricordano quest'anno - ha scritto il capo dello Stato nel messaggio a Guerini - quattro importanti anniversari: 160 anni dell'Unità d'Italia, 150 anni di Roma Capitale, 100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del Soldato ignoto, 75 anni di Repubblica. Momenti fondamentali della nostra storia che troveranno espressione solenne il 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, all'Altare della Patria».

Il corteo evocativo ha sfilato fino a piazza Venezia



Nella Capitale è partito dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e ha sfilato lungo via Nazionale, per arrivare a piazza Venezia il corteo in memoria del Milite Ignoto. A cento anni esatti dalla tumulazione del ‘soldato senza nome' nel sacello dell'Altare della Patria, le cerimonie per il “Giorno dell'Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” partono proprio dal ricordo di quell’importante momento storico, che unì l’Italia nell’omaggio a tutti i caduti in guerra.

Il treno rievocativo del viaggio del Milite Ignoto

In occasione del centenario, si è voluto ripercorrere il viaggio del Milite Ignoto con un treno rievocativo partito da Aquileia e arrivato l'altro ieri a Roma. All’epoca il feretro del Milite Ignoto fu scortato fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e, il 4 novembre appunto, con una solenne cerimonia, un corteo lungo via Nazionale lo accompagnò a piazza Venezia per la tumulazione nel sacello dell'Altare della Patria. Una sfilata del Reggimento Interforze, stamattina, nel solco di quanto avvenuto cento anni fa, con il coinvolgimento di Reparti in armi, istituti di formazione militari, associazioni d’arma e rappresentanze, è partita dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e ha accompagnato la teca con la bandiera del Milite Ignoto con un corteo lungo via Nazionale fino a piazza Venezia. In tanti, lungo la strada, hanno assistito al corteo, scattando fotografie.