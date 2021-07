Mattarella: «Il vaccino è un dovere civico. La scuola regolare è priorità assoluta, sulle riforme non si può fallire»

«È il virus a limitare le libertà, non le regole»

E come non leggere una stoccata a Salvini e agli altri oppositori del green pass quando Mattarella argomenta: «La libertà è condizione irrinunciabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo». «Se la legge non dispone diversamente si può dire: ’In casa mia il vaccino non entra’. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perché preferiscono dire: ’in casa mia non entra il virus’» ha sottolineato il Capo dello Stato.

Libertà e pluralismo

Nel discorso di Mattarella c’è anche una forte sottolineatura sull’importanza di mantenere alta la guardia su pluralismo e libertà di stampa. Il “mondo dell’informazione” e “della carta stampata in particolare - fa notare Mattarella - ha subito anch’esso le conseguenze della pandemia. Un ripensamento di modello non può prescindere dalla riaffermazione dei fondamentali diritti di libertà che sono il perno della nostra Costituzione e dell’Ue. ;Prendo a prestito le parole della risoluzione che il Parlamento Ue ha dedicato alla relazione della Commissione sullo Stato di diritto, in cui viene definita centrale ’la protezione della libertà e del pluralismo dei media’ e ’la sicurezza dei giornalisti’”.