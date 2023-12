Mattarella: il lavoro non è merce, serve equilibrio per attuare la Costituzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Oggi registriamo una frammentazione del lavoro, pur in quadro in cui gli indicatori occupazionali mostrano segni complessivamente positivi. Da un lato l’occupazione stabile, il lavoro professionale qualificato, i settori di avanguardia, l’organizzazione aziendale attenta alla qualità. Dall’altro inoccupazione, bassi salari, precarietà, caporalato, ritardo nell’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, squilibri di salario a parità di lavoro. Tra queste polarità resiste il lavoro più tradizionale, quello che ancora costituisce il principale pilastro delle relazioni sindacali e che tiene in vita l’impalcatura della contrattazione collettiva. Ma le trasformazioni incalzano e gli equilibri sono sempre da ridefinire per dare attuazione piena al dettato costituzionale». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione del centenario dell’istituzione della ’Stella al Merito del Lavoro’.

Mettere al centro la persona per stare al passo con le sfide

«Quando la Costituzione parla di Repubblica fondata sul lavoro non propone il concetto del lavoro come merce, quanto quello di ’persona che lavora’, come protagonista e, in quanto cittadino, soggetto di diritti e doveri. É la persona che lavora a rappresentare il nesso con il progresso e la crescita della qualità della vita», il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La Federazione dei Maestri del lavoro svolge una generosa opera collegiale che va in questa direzione. Ritengo importante - ed esprimo vivo apprezzamento - il vostro programma di attività che culminerà, il prossimo anno, nel convegno nazionale a cui avete dato titolo: ’Un nuovo umanesimo del lavoro’. Umanesimo vuol dire appunto centralità della persona, ed è su questa strada che l’attuazione della nostra Costituzione può procedere al meglio, tenendo il passo delle gigantesche, inedite, sfide del tempo», ha concluso il Capo dello Stato.



Loading...

Non sfuggire la sfida della tecnologia ma ridurre rischio fratture

«Forse mai come questi ultimi decenni si sono prodotti cambiamenti così profondi, veloci e di così grande impatto persino sulle aspettative personali e sui progetti di vita. Eppure nulla muta il carattere del lavoro, espressione della creatività umana e misura del contributo di ciascuno alla vita della comunità. L’accelerazione tecnologica porta con sé una ambivalenza sociale, la necessità di scelte e di responsabilità», ha detto il presidente della Repubblica.«Non si può sfuggire alla sfida, non si può certo perdere l’occasione di un balzo in avanti - ha aggiunto il capo dello Stato - Occorre però governare lo sviluppo con intelligenza e lucidità di visione per cogliere le opportunità di maggior benessere per la comunità e ridurre i rischi di fratture sociale, di emarginazioni, di desertificazioni di alcuni territori».

Mattarella, lavoro è veicolo di libertà

«I costituenti hanno deciso di indicare nel lavoro il fondamento della Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Liberazione. Una scelta generativa, per dirla con un’espressione efficace e moderna, per piantare solide radici nella società. Una Costituzione pluralista –scriveva Giorgio La Pira prima ancora del voto finale sulla Carta, settantacinque anni fa- a differenza di una Costituzione di tipo statalista o individualista, può edificare il proprio ordinamento soltanto sul lavoro e sulla dignità del lavoro per tutti», ha affermato il presidente della Repubblica. «L’articolo 4 - ha ricordato il Capo dello Stato - era collocato nella prima stesura come articolo 31. É stato spostato tra i principi generali, proprio per rimarcare il carattere non soltanto economico, bensì comunitario e sociale del lavoro», che «è, difatti, condizione centrale di un pieno sviluppo della personalità umana. É, quindi, anche veicolo di libertà. «Nel contribuire alla crescita della comunità si esprime una parte incomprimibile di noi stessi. E l’articolo 4 lega il diritto al dovere. A questa etica del lavoro -ha concluso Mattarella - la nostra democrazia resta legata, pur se il lavoro cambia continuamente, sospinto dalle nuove tecnologie, dalle sempre diverse dimensioni dei mercati, da mutamenti che incidono anche sui modelli sociali».