Mattarella: il lavoro sarà motore della ripartenza. Questione femminile essenziale

5' di lettura

Oggi 1° maggio, festa del lavoro, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita a tutti a compiere «insieme» un passo in avanti. E afferma: «Il lavoro sarà motore della ripartenza». Durante la cerimonia al Quirinale, Mattarella ha ricordato che la battaglia per il lavoro «è una battaglia che deve unire gli sforzi di tutti ed è questa l’ambizione del Pnrr. Bisogna riconoscere il bene comune e perseguirlo». Per Mattarella si apre, ora, una «una finestra per dare sbocco a una stagione di crescita, per porre riparo a secolari arretratezze e a divari ancora presenti nella Repubblica. L'equità, l’evoluzione sociale si reggono sulla garanzia per tutti dell’accesso al lavoro. Se il lavoro cresce cresce la coesione della nostra società», ha aggiunto il capo dello Stato.

Questione femminile essenziale per ripresa Italia



Mattarella ha poi ricordato come ci siano ancora troppi morti a causa di norme eluse e violate. Particolarmente pesante è stato l’impatto della crisi sul lavoro femminile, in questi mesi il quadro dell’occupazione femminile è diventato ancora più fragile. La crescita dell'occupazione femminile è condizione essenziale per una vera ripartenza. L’Italia ha bisogno anche oggi di nuove generazioni di costruttori, facciamo appello a loro».

Loading...

Papa, nessun giovane, persona, famiglia senza lavoro

Messaggio anche dal Papa: «Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo #SanGiuseppeLavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!», ha affermato papa Francesco in un tweet.

Il ministro Orlando, con lavoro iniquo democrazia più debole



Prima del Capo dello Stato, c’è stato l’intervento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Che ha detto: «Ancora oggi la nostra Costituzione ci indica la strada: proteggere i nostri cittadini, assicurare cure e vaccini ma allo stesso tempo preparare la ricostruzione facendo leva sulle lavoratrici e sui lavoratori del nostro paese. Perché quando il lavoro manca o è iniquo o indegno, la democrazia è più debole ed esposta; preda della sfiducia e della rabbia sociale; e la rabbia sociale può produrre mostri». Orlando ha poi aggiunto: «L’andamento della perdita di posti di lavoro in questi mesi ha indicato che, pur con forti eterogeneità, ci sono squilibri tra nord e sud del paese e che ad essere maggiormente penalizzati sono i giovani e le donne. L’Italia deve rispondere a questo passaggio come è avvenuto a metà degli anni '70 con una legislazione mirata, compiendo ogni sforzo per evitare di perdere una generazione».