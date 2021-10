Mattarella: «Sforzo unitario per la sfida dello sviluppo»

Il contesto economico

La tre giorni di incontri con la classe dirigente imprenditoriale, istituzionale e politica italiana, che ha l’obiettivo di inserire la ripresa nel nostro tessuto economico in un contesto internazionale, si inquadra in un mutato clima nazionale: a fine luglio l’Istat ha stimato un aumento sia dell’indice di fiducia dei consumatori (dai 115,1 punti di giugno a 116,6 punti di giugno) sia dell’indice di fiducia delle imprese (da 112,8 punti a 116,3 a punti), il valore più elevato di tutta la serie storica (l’indice è calcolato da marzo 2005).

Il contesto non è semplice: la penuria nella componentistica per la manifattura, che non è soltanto estesa all’auto e alla meccanica, sta mettendo a dura prova la tenuta delle manifatture occidentali, in primo luogo europee. Allo stesso tempo, la crisi energetica e le tensioni sui prezzi colpiranno sempre più – al di là dei rimedi posti dal Governo – i costi strutturali di un sistema produttivo che parte già con il sottostante di una elettricità più cara del 30% rispetto alla media continentale. I semplici cittadini sperimenteranno gli effetti dei primi bacilli inflazionistici: Prometeia prevede che, quest’anno, il paniere di consumo delle famiglie subisca un incremento dell’1,8% (gli aumenti delle tariffe energetiche dovrebbero pesare per un terzo).

La reazione alla pandemia

Tuttavia, l’eccezionalità dei tempi ha anche una cifra positiva. Ha notato Laurence Boone, capo economista dell’Oecd: «L’Italia è stata colpita duramente dalla crisi pandemica. E, questo, è accaduto dopo un decennio di pessime performance economiche. Ma la reazione in campo sanitario e politico-economico è stata molto efficiente. Inoltre, con Next-Generation Eu, l’Italia è nella condizione di riformare l’economia. Per la prima volta da decenni ha i miliardi necessari da investire nella sua trasformazione. Peraltro, il Paese sta affrontando la riforma della giustizia, della concorrenza e della Pubblica amministrazione».

Sulle condizioni istituzionali e macroeconomiche, nella loro dialettica con le dinamiche interne al Paese, si è soffermata la direttrice del Financial Times, Roula Khalaf: «L’Eurozona dipende dal successo dell’Italia. Possiamo essere scettici: ci sono molti problemi radicati in Italia, serviranno anni per risolverli e in passato non sono stati spesi molto bene i soldi dell’Europa. Ma dobbiamo anche essere ottimisti: l’Italia ha molti punti di forza. Ha un’industria dell’export di grande qualità. Può contare su artigiani e imprenditori molto brillanti. Qui ci sono molte potenzialità che vanno sprigionate. Esattamente come sprigionare questo potenziale è l’obiettivo di questo nostro evento».