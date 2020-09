Mattarella a Milano incontra il presidente tedesco Steinmeier «Sono molti mesi che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci ma non si può». Così il Presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha salutato al suo arrivo a Milano, a Palazzo Reale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

«Sono molto contento di essere qua. Sono molti mesi che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci ma non si può». Così il Presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha salutato al suo arrivo a Milano, a Palazzo Reale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che lo ha accolto. I due indossavano le mascherine e si sono salutati mantenendo la distanza.

A Palazzo Reale i due presidenti avranno un colloquio e poi ascolteranno le testimonianze di alcuni ex pazienti italiani di Covid che sono stati ospitati nelle strutture sanitarie tedesche e del personale medico. Poi ci sarà l'incontro con alcuni dei sindaci della rete di gemellaggi tra città italiane e tedesche, con interventi del Presidente dell'Anci Antonio Decaro, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, e di diversi sindaci.