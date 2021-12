Mattarella, con Next generation lucida risposta Ue a crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il pacchetto di sostegni messi in campo dall’Unione europea per risollevare le economie dei Paesi membri travolte dalla pandemia sanitaria Covid - 19 rappresenta una risposta articolata da parte dell’Europa alla crisi. Un’Europa che ora è chiamata ad avere più forza nella Nato e a svolgere un ruolo di essenziale difesa dei valori dello Stato di diritto. Sono alcuni passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Conferenza degli ambasciatori che si è svolta alla Farnesina.

Integrazione Ue per avere effettiva sovranità

«L’ integrazione europea consenta di prendere decisioni in modo da avere scelte di effettiva sovranità», ha affermato. È stata ancora una volta l’occasione per confermare il no a un mandato bis. «Consentitemi infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie», ha detto.

Con Next generation lucida risposta Ue a crisi

«Con il lancio di “Next Generation” - ha sottolineato il Capo dello Stato - l’Europa è riuscita a costruire un’articolata risposta ai devastanti effetti economici e sociali della crisi. Un’azione comune, frutto di una scelta lucida, che nasce dalla consapevolezza che i destini e gli interessi degli europei sono strettamente intrecciati tra loro».

Riforme Ue, incluse regole bilancio, necessarie per target fissati

«La riforma delle istituzioni e dei processi decisionali dell'Unione, incluse le regole di bilancio, è condizione necessaria per il completamento dei tanti cantieri aperti al suo interno, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati con le agende verde e digitale», ha ricordato Mattarella. Anche perché «l'Europa non potrà esprimersi con efficacia sulla scena internazionale senza aver dato risposta ai crescenti squilibri in termini di reddito, di accesso all'istruzione e alla sanità, di garanzia e di diritti che affliggono le nostre società e che rischiano di minare alle fondamenta la coesione delle nostre democrazie».

Ue chiamata a avere più forza nella Nato

L’Unione europea è chiamata anche a giocare un nuovo ruolo a livello geopolitico. «Usa e Ue si troveranno sempre fianco a fianco, e ora che gli Stati Uniti spostano il loro baricentro verso il Pacifico si impone una responsabilità sempre più diretta dell’Europa - ha concluso il presidente della Repubblica -. La Ue è chiamata a avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato. Sono convinto che la Ue saprà essere efficace nel perseguire questo obiettivo».