Mattarella in Polonia: al centro Europa e Ucraina

Una tappa che condividerà con le sorelle Andra e Tatiana Bucci, superstiti dell’Olocausto, con alcuni componenti della comunità ebraica italiana e con studenti di tre licei. Prenderà parte alla “Marcia dei vivi”, cerimonia organizzata dal governo polacco che prevede la partecipazione di circa 10mila studenti, un momento che lo avvicinerà al calendario italiano in vista della Festa della Liberazione.

Il viaggio si concluderà giovedi 20 aprile a Bratislava, Slovacchia, altro Paese in prima linea dopo l’aggressione russa a Kiev. Insomma, una doppia visita intensa soprattutto per i dossier che verranno trattati da subito, a cominciare da lunedì quando Mattarella incontrerà il presidente polacco Duda, poi l’indomani i colloqui con il primo ministro Morawiecki con cui si parlerà degli sviluppi della guerra e delle prospettive per una pace giusta.

Il premier polacco, vicino a Meloni, con un contenzioso aperto a Bruxelles per le sue leggi che hanno minato lo stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, sfiderà in autunno Donald Tusk, liberale più vicino ai valori comunitari.

L’arrivo di Mattarella a Varsavia è previsto nella serata di oggi 16 aprile, domani 17 l’incontro con il presidente Duda, poi martedì 18 aprile con il premier e subito il trasferimento ad Auschwitz. Sarà accompagnato da sua figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Cirielli.

