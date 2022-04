Mattarella, aggressione russa un abisso disumanità. Cultura è motore crescita

Per il Presidente la partita è di quelle epocali. «E’ in gioco il destino dell’intera Europa - ha sottolineato - che si trova a un bivio tra una regressione della sua storia e la sua capacità di sopravvivere ai mali del proprio passato, e di superarli definitivamente».

Ecco perché temi come la letteratura, la musica e le arti costituiscono per Mattarella «una rete e una ricchezza comuni che non devono essere smarrite». Un appello in piena regola per far sì che la cultura sia volano e sinonimo di pace.

Quella cultura che per il Presidente «è motore di crescita e spinta all’apertura». Il richiamo di Mattarella alla cultura come volàno di pace è il sigillo ideale alla prima giornata di Procida Capitale italiana della Cultura 2022.

Ma il sipario della manifestazione di fatto era stato alzato già qualche ora prima con il primo dei cinque spettacoli in programma oggi andato in scena a Calata Porta di Massa, nell’area portuale di Napoli. Qui la pianista Renata Benvegnù ha eseguito vari generi musicali: dalla musica leggera al jazz, dalle colonne sonore del grande cinema alla musica contemporanea suonando un pianoforte sospeso per aria, a tre metri da terra.

A seguire gli altri quattro show del giorno inaugurale, tutti sull’isola, con oltre 200 performer impegnati. Primo atto di una manifestazione che da qui alla fine dell’anno prevede 44 progetti culturali (di cui 34 originali) e 150 eventi in cartellone con 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo. S