Mattarella rieletto Capo dello Stato. Il Parlamento lo acclama con 759 voti

I partiti e la scelta del bis

Lo snodo è però nella virata di Matteo Salvini che dopo aver proposto una serie di nomi, tutti inaccettabili per lo schieramento avversario, si allinea e dice sì al bis: “Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Riconfermiamo Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi”. Una presa di posizione che sigilla l’intesa e consegna ai capigruppo della maggioranza il mandato di recarsi al Quirinale per chiedere formalmente al Capo dello Stato la disponibilità per un nuovo mandato. “Il presidente si è messo a disposizione”, fanno sapere all’uscita. E subito arriva il ringraziamento dei leader.

“Da Mattarella arriva una scelta di generosità”, dice il segretario del Pd Enrico Letta, mentre il leader di Fi Silvio Berlusconi sottolinea come solo nella figura del Presidente della Repubblica “si può ritrovare l’unità. Questo - osserva ancora - è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere”. Voce fuori dal coro quella di Giorgia Meloni: “Sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione”.

La sconfitta dei leader

Se l’elezione di Mattarella consente alle forze politiche di uscire dal pantano, lo stato di salute delle coalizioni è messo a dura prova. Il centrodestra implode. Carlo Nordio il candidato di Fratelli d’Italia ottiene 90 voti, circa 30 in più del numero dei grandi elettori di Fdi. Salvini viene messo sul banco degli imputati per la gestione della trattativa sul Colle. Il leader prova a ricompattare le truppe e con Giancarlo Giorgetti ( per tutto il giorno si rincorrono voci - poi smentite - di sue dimissioni dal governo) chiede un incontro a Mario Draghi per “una nuova fase di governo”.

In Forza Italia è un tutti contro tutti, mentre Giorgia Meloni considera archiviata la coalizione così com’era fino ad ora : “Bisogna rifondare il centrodestra daccapo per rispetto delle persone che vogliono cambiare, bisogna ripartire da capo e Fdi si assume questa responsabilità”. Le cose non vanno meglio in casa Cinque Stelle dove i distinguo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono ormai evidenti. L’ex premier fa sapere che “ci saranno occasioni per i necessari chiarimenti” e poi annuncia di aver chiesto un incontro a Draghi per siglare “un patto per il Paese”.