Patuanelli: in legge di bilancio un ddl sullo statuto delle imprese, fondamentale testo unico sui bonus per l’edilizia

18:58 Battisti (Fs): leva sviluppo con 140 miliardi di investimenti

«Stiamo atterrando qualcosa come 140 miliardi di investimenti che potrebbe essere la leva per lo sviluppo del Paese e che ci pongono come un asset fondamentale lo sviluppo». Parlando della presenza internazionale del gruppo, il ceo Gianfranco Battisti ricorda che Fs ha «una nuova dimensione che ci permette di diventare più grandi, siamo la terza forza europea del trasporto dopo francesi e tedeschi ma per competere in giro per il mondo dove ci saranno 20 mila miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 10 anni dobbiamo diventare più grandi con un sistema di alleanze o conquistando pezzi di volumi e fattura che già andiamo a cercarci in giro per il mondo».

in Italia «il Sud ha un gap infrastrutturale importante e stiamo portando avanti progetti come l'Alta Velocità da Salerno a Reggio Calabria e il completamento dell'Alta velocità in Sicilia. Riteniamo che nel Recovery c'è una parte di investimenti che supportano queste opere ma ce ne sono altri nel contratto di programma ci sono anche fondi delle Fs».