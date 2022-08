Gentiloni: sul Pnrr correggiamo per accelerare. Mattarella elogia l’equità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Viviamo il tempo dell’incertezza e anche della riscoperta della nostra fragilità. L’Europa nasce dal rifiuto della guerra. Ma quel rifiuto non è mai definitivo. Diceva il cancelliere tedesco Helmut Kohl che gli spiriti del male non sono stati banditi per sempre dall’Europa. A noi tocca il compito di evitare il ritorno degli spiriti del male». Questo il cuore dell’intervento del Commissario Europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, all’incontro «Europa e futuro» al Meeting di Rimini. Un discorso molto ampio, nel quale non ha mancato di citare il momento di grande difficoltà che stanno vivendo le imprese, alle prese con il caro bollette, e i dati Cresme sugli appalti pubblicati dal Sole 24 Ore.

Tiene, infatti, banco il tema dell’attuazione del Pnrr: «Bisogna accelerare sui piani, non ripensare o ricominciare da capo. Se c’è qualcosa di concreto da modificare, le porte a Bruxelles son aperte: ma per cose limitate, non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte della economia europea», dice Gentiloni. «Se dobbiamo correggere correggiamo, ma non dobbiamo ricominciare da zero», dice. «È una corsa contro il tempo. Chiunque conosce l’Italia sa della difficoltà dell’attuazione di questi programmi» di sostegno e rilancio «in termini di burocrazia e di passaggi da affrontare. È una corsa contro il tempo per avere non politiche di austerità» ma espansive.

«Oggi alla economia Ue serve che non si rassegni. Next generation permette di spendere non per scavare buche e poi riempirle ma per obiettivi di futuro. Non bisogna mai sottovalutare i piani di Recovery e il fatto che questo vero e proprio esame di maturità per la Ue emettendoli sarà prevalentemente in lingua italiana: il successo sarà determinato in maniera molto larga dal fatto che l’Italia avrà successo nel sul Pnrr. Senza il successo italiano, il successo del programma europeo sarà impossibile», aggiunge il commissario Ue.

Il messaggio di Mattarella

La giornata di lavori, a Rimini, si è aperta all’insegna del capo dello Stato. «È sempre la fedeltà alla persona a porci di fronte alla sfida più grande della contemporaneità: la salvezza del pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso responsabile. Il nostro è tempo, come ripete Papa Francesco, di ecologia integrale: l’uomo deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà». Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al meeting di Cl che si apre oggi a Rimini.

«Nessuna regressione su equità contro povertà»

Per il capo dello Stato «la passione per l’uomo ha come presupposto la pace, come orizzonte la convivenza democratica, l’equità sociale, il rispetto di ogni persona nella sua libertà, nei suoi diritti, nelle sue diversità» ed è «un’impresa ci sfida sulla tutela di ogni persona, come nel contrasto alla pandemia, a partire da chi è più debole e in difficoltà. Ci sfida sul terreno della nostra capacità di solidarietà, accoglienza e integrazione. Ci richiama a un senso di giustizia che non tollera regressioni con l’aumento delle povertà e delle emarginazioni».