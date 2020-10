Mattarella: serve responsabilità collettiva, le istituzioni sono chiamate a collaborare Il presidente della Repubblica: siamo chiamati a prova di orgoglio, sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza e questo richiede fiducia nella possibilità che il paese possa superarla

«In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il distanziamento». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificienze in chi si è distinto nella battaglia al covid.

«Ciascuna Istituzione - ha sottolineato il capo dello Stato - comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza ma collaborare perché solo così si possono superare le difficoltà. Ogni ambiente professionale deve evitare di trincerarsi nel difendere una nicchia di interesse, non c’è nessun interesse particolare se prima non prevale l’interesse generale».

Mattarella ha aggiunto: «Sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza e questo richiede fiducia nella possibilità che il paese possa superarla. Questo momento difficile ci rammenta che quanto è avvenuto in passato non è stato una parentesi ma questa fase va affrontata con terapie, impegno, organizzazione sapendo che abbiamo maggior preparazione rispetto a marzo e aprile quando il fenomeno era sconosciuto. Dobbiamo affrontare questa fase con senso di responsabilità ma anche maggior fiducia». E orgolio: perché, ha aggiunto il presidente della Repuybblica, «evitando contatti superflui, siamo chiamati a fornire il nostro contributo per evitare di ricadere nelle condizioni di marzo-aprile. Siamo chiamati ad una prova d'orgoglio».

Il presidente della Repubblica ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, conferite “motu proprio” il 3 giugno scorso, a un gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus.