Mattarella: «Università indispensabili per il rilancio dell’Italia»

Una delle sei grandi missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la quarta, riguarda l'Università e la scuola, «con l'obiettivo di accrescere il ruolo, l'offerta universitaria, di farne aumentare la qualità, di ampliarla, accompagnata anche da una destinazione di risorse in misura rilevante per l'Università. Questo perché è indispensabile per lo sviluppo e il rilancio del Paese attraverso questo Piano, il ruolo delle Università. É indispensabile quindi accrescerne possibilità, strutture, interventi e ambiti per fare crescere nel nostro Paese il livello culturale, il numero di laureati e la consapevolezza dell'importanza della competenza e della scienza». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Siena.

Sarebbe utile uno studio sull’uso degli acronimi

«Sono lieto di registrare alcuni segni positivi che emergono in quel programma governativo chiamato con l’acronimo Pnrr», ha detto Mattarella, «Apro una parentesi, se non fosse già stato fatto in qualche Ateneo, sarebbe utile uno studio per approfondire le conseguenze dell’uso smisurato degli acronimi sul linguaggio e sulla facilità di comunicazione» e ha poi continuato citando per esteso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sconcerta quanto accade ai confini dell’Unione europea

«É sconcertante - ha osservato il capo dello Stato - quanto avviene ai confini dell’Unione, è sorprendete il divario tra quelli che sono i grandi principi» dei padri fondatori «e non tenere conto della fame e del freddo che patiscono ai confini dell’Unione».

Sull’accoglienza degli afghani incoerenza in ambito Ue

Scelta importante e significativa quella dell’Ateneo di Siena di accogliere alcuni studenti afghani, ha detto Mattarella, «di fronte a un fenomeno che si è visto in diverse parti nell’ambito europeo, di strano disallineamento, di incoerenza, di contradditorietà tra i principi dell’Ue, tra le solenni affermazioni di solidarietà» verso gli afghani «e il rifiuto di accoglierli. Singolare atteggiamento pensando all’atteggiamento e ai propositi dei fondatori dell’Ue che individuarono e indicarono orizzonti vasti, importanti, pur consapevoli della difficoltà per raggiungerli ma da affrontare con coraggio».

Il contagio riprende, cautela e affidarsi a scienza



Il capo dello Stato ha anche parlato della pandemia. «Adesso stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono. L'Europa è investita da una nuova ondata di contagi ed è investita in alcuni Paesi, anche grandi e ben organizzati che appaiono in grave difficoltà>, ha sottlolineato nel suo intervento. «Nel nostro Paese - ha aggiunto - grazie alla serietà dei nostri concittadini, la situazione è meno allarmante ma registriamo un aumento di contagio limitato ma lentamente e progressivamente costante. Questo ci richiama al dovere di osservare con attenzione le norme di cautela che sono state indicate e di considerare l'importanza dell'affidamento alla scienza».