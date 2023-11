Mattarella, con incertezza e inflazione tutelare il risparmio. Visco: servono riforme e investimenti

La sfida più importante per il Paese è realizzare riforme e investimenti

«La sfida più importante per il Paese resta quella di realizzare riforme e investimenti capaci di spingere verso l’alto il tasso di crescita potenziale», ha sottolieato il governatore. Secondo Visco, «per rendere sostenibile nel tempo una crescita più elevata occorre rimuovere gli ostacoli allo sviluppo, promuovere l’innovazione e la conoscenza, favorire la crescita dimensionale delle imprese e accompagnare la modernizzazione del nostro tessuto produttivo». Le risorse disponibili - ha detto il Governatore - «vanno prioritariamente indirizzate verso quegli investimenti che il settore privato non potrebbe porre in atto a causa dell’orizzonte temporale troppo esteso, dell’elevata rischiosità, della mancata internalizzazione delle loro ricadute sociali o ambientali. Questi investimenti, che includono quelli in capitale umano, tendono a ripagarsi nel lungo periodo e, in ultima analisi, non hanno effetti negativi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche». Visco che mette in guardia dalla spesa in disavanzo, cita quindi le parole di Keynes: “la cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto”.

Giorgetti, l’economia regge,senza crisi globale debito cala

«Il sistema economico italiano, nonostante tutte le difficoltà, è riuscito a reggere di fronte alla concomitanza di tanti fattori critici», ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Se riusciremo a evitare il rischio, che non sembra del tutto improbabile, di una nuova fase recessiva globale assicurando accettabili tassi di crescita, potremo realisticamente ridurre progressivamente il peso del debito pubblico, creare nuove opportunità di occupazione». Il Governo, ha aggiunto il ministro dell’Economia, «dispone di alcune leve, oggettivamente limitate per i margini più ridotti rispetto a quelli a disposizione di altri partner». Parlando della manovra ha detto che «il governo ha dovuto fare scelte dolorose anche rimediando a gravi errori compiuti in passato che hanno prodotto un carico notevolissimo sulla finanza pubblica». «Allo stesso tempo - ha aggiunto - sia pure in uno scenario contrassegnato da tanti elementi di precarietà e incertezza, si è inteso rassicurare gli italiani per rafforzare il patto di fiducia tra cittadini ed istituzioni e che è alla base della legittimazione dello stesso sistema democratico».

Patto di stabilità, manca consenso alla proposta italiana

«La posizione italiana» di ripensare le regole Ue e riconoscere «uno spazio adeguato ad alcune tipologie di spese per investimenti, con particolare riferimento a quelli, assai consistenti, che stanno impegnando i nostri sistemi economici nelle difficili transizioni e in relazione alle maggiori esigenze di sicurezza e difesa», ha detto il ministro dell’economia, «non trova ampio consenso», ma «noi la ribadiamo con forza».

Serve un confronto ampio sulla modalità di utilizzo del risparmio degli italiani

«Ritengo che nel nostro Paese si debba aprire un confronto ampio sull’utilizzo del risparmio italiano che non è interamente collocato nei conti correnti ma che già oggi assume forme e destinazioni diverse, anche in relazione alle esigenze di ordine previdenziale», ha detto il ministro dell’Economia, auspicando «un confronto ampio che si avvalga di tutti i contributi che possono essere forniti dai soggetti più qualificati e dalle organizzazioni rappresentative del sistema finanziario inteso in senso lato». Obiettivo del confronto dovrebbe essere «la valorizzazione del patrimonio formidabile costituito dal risparmio degli italiani per sostenere le potenzialità di crescita della nostra economia e, conseguentemente, assicurare prospettive meno precarie alle prossime generazioni».



Patuelli, ridurre la pressione fiscale su investimenti

«Il decennio di tassi a zero e sottozero ha rivoluzionato la cultura e le consuetudini del risparmio. Dinanzi all’inflazione, alle crescite dei tassi e al calo della domanda di credito, occorrono riflessioni ed iniziative innovative.Il risparmio va sempre rispettato e mai forzato dalle Istituzioni e da pressioni commerciali indebite. Il risparmio è energia fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione: occorre riformare e ridurre rapidamente la pressione fiscale sul risparmio investito a medio e lungo termine in Italia. Gli investimenti del risparmio nell’economia produttiva non producono rendite, ma rendimenti più o meno basati sul rischio». Così il presidente dell’Abi Antonio Patuelli alla 99sima Giornata del risparmio. «Occorre non confondere e distinguere i rendimenti investiti in attività produttive a medio e lungo termine, rispetto alle operazioni speculative a brevissimo termine - continua - In Italia sono agevolati soltanto gli investimenti nel debito pubblico, gravati dall’aliquota ridotta del 12,5% di tassazione per favorirne il collocamento.Il risparmio collocato in liquidità subisce l’aliquota del 26%».