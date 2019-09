Matteo contro Matteo: pronti al duello il tv

GUARDA IL VIDEO - Swg: cresce la Lega di Salvini, in frenata M5S e Pd

Quota 100, Renzi: «È una follia»

Altro tema che, con ogni probabilità, potrebbe infuocare il confronto televisivo tra i due Matteo è quello di quota 100, misura cara alla Lega. Il senatore di Rignano ha criticato questa soluzione: «è una follia - ha sottolineato - , è un’assurdità e un sistema che ci costerà decine di miliardi. È uno schiaffo ai giovani».

Renzi: «Salvini faccia chiarezza sui rapporti con la Russia»

Un altro tema che l’ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio potrebbe tirare fuori davanti alle telecamere, in occasione del confronto con Matteo Salvini, è il caso dei fondi russi alla Lega. Renzi ha chiesto al leader leghista di fare chiarezza sui suoi rapporti con Mosca. Considerato che quando era al governo nel ruolo di vicepremier e ministro dell’Interno Salvini ha scelto di non intervenire in aula al Senato per chiarire quanto accaduto, è prevedibile che Renzi non si lascerà sfuggire l'occasione di pungolare l’avversario politico su quella vicenda.

La vicenda dei 49 milioni della Lega

Renzi probabilmente andrà a toccare anche l’inchiesta sui fondi della Lega Nord, culminata nella sentenza della Cassazione che ha prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito, condannati in appello rispettivamente a un anno e 10 mesi e a 3 anni e 9 mesi. I giudici hanno confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre sono cadute le confische personali. «Sono anni che vanno avanti con questi 49 milioni, a me non cambia niente. Non mi cambia la vita», è stato il commento a caldo di Salvini. Ma Renzi potrebbe pensarla diversamente, e pressare l'avversario su questa vicenda.

#Matteo contro #Matteo sui social

Nemici anche sui social, che tutti e due ormai usano per le comunicazioni quotidiane. Partita vinta sul fronte dei follower per Matteo di Rignano con 3,4 milioni di seguaci su Twitter contro 1,1 milioni dell’altro Matteo, leader della Lega. Ma su Facebook è in testa Salvini con 3.909.095 follower contro Renzi che ne vanta 1.165.068. Proprio sui social il Matteo di Rignano ha formalizzato il divorzio dal Pd. Fu lui a lanciare un tweet dalle stanze del Quirinale durante un momento istituzionale come la presentazione al Colle della lista dei ministri . E anche Salvini ne fa largo uso, con le dirette o alternando immagini del quotidiano a messaggi politici. Con lui il partito cresciuto a pane e secessione ha cambiato linea, alternando la felpa e i selfie con gli elettori al rapporto senza intermediazioni sui social che consente di intercettare le giovani generazioni.