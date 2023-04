Matteo Del Fante confermato ad di Poste

Fiorentino, 55 anni, Matteo Del Fante arriva alla guida di Poste nel 2017 direttamente dal vertice di Terna dove era approdato a maggio del 2014 per scelta del governo Renzi. Bocconiano, specializzato in mercati finanziari alla Stern School of Business della New York University, Del Fante inizia la sua carriera nel Dipartimento di ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 assume la carica di managing director. Poco dopo la privatizzazione, nel 2004, entra in Cassa depositi e prestiti. A giugno del 2010 assume la carica di direttore generale, fino alla nomina nella primavera del 2014 di amministratore delegato di Terna. Alla fine di marzo, comunicando al mercato i risultati di Poste, Del Fante ha sottolineato che la società ha «solide basi per la crescita futura». I «risultati eccezionali» evidenziati si riferiscono non solo alla chiusura del bilancio ma anche al percorso fatto per due mandati alla guida dell’azienda.

