Matteo Guerrini nuovo country manager Italia di La Prairie Con una laurea in economia e un master in marketing, in 14 anni di esperienza professionale ha lavorato nel settore del retail di lusso del mercato italiano in L'Oréal ed Estée Lauder Companies di Marika Gervasio

1' di lettura

Matteo Guerrini è entrato nella squadra di La Prairie come country manager Italia. Con una laurea in economia e un master in marketing, in 14 anni di esperienza professionale ha lavorato in ambito marketing e

commerciale nel settore del retail di lusso del mercato italiano all'interno di L'Oréal e successivamente Estée Lauder Companies. Nella sua

ultima posizione, ha ricoperto il ruolo di direttore regionale Emea per Tom Ford Beauty e ByKilian con sede a Parigi, per lo sviluppo del business all'interno di 18 filiali.



«Grazie alla sua esperienza professionale e alle sue eccellenti competenze - ha dichiarato Laurent Marteau, vicepresidente La Prairie Emea - siamo convinti che Matteo possieda le caratteristiche ideali per questo ruolo e che saprà apportare valore aggiunto per plasmare il futuro della filiale italiana».