Matteo Lippi ovvero la difficoltà d’essere tenore Uno dei giovani tenori italiani più interessanti e apprezzati a livello internazionale si racconta nell’intervista di Grazia Lissi

Il tenore Matteo Lippi

Uno dei giovani tenori italiani più interessanti e apprezzati a livello internazionale si racconta nell’intervista

3' di lettura

Nel suo cuore ci sono Alfredo, Rodolfo, Riccardo, Pinkerton, Mcduff. Matteo Lippi, uno dei giovani tenori italiani più interessanti e apprezzati a livello internazionale, ha recentemente interpretato il protagonista de “La Traviata” al Teatro Comunale Pavarotti di Modena, nell'ambito delle manifestazioni “Modena per Luciano”.

In questi giorni avrebbe dovuto debuttare come Macduff in “Macbeth” alla Bergen National Opera, in un nuovo allestimento che vedeva impegnato un altro grande artista italiano nel ruolo del titolo, Roberto Frontali. La produzione è stata cancellata per vari casi di Covid che hanno riguardato un Paese e un teatro sino ad ora poco colpito dalla pandemia.

Loading...

Leggi anche Esa-Pekka Salonen dirige la San Francisco Symphony Orchestra

Matteo Lippi è atteso ancora come Alfredo nei primi mesi del 2021 al Bolshoi. Genovese, classe 1984, una voce ricca di colori, la dizione perfetta, Matteo Lippi sa che la sua agenda si sta riempendo di date «Durante la clausura per l'emergenza sanitaria ero preoccupatissimo per il lavoro, adesso attendo con pazienza i nuovi impegni, bisogna sempre guardare l'orizzonte».

Cosa significa, per lei, interpretare Alfredo?

«L'ho cantato in 150 rappresentazioni in tutto il mondo, a Modena ha assunto un significato particolare, il Teatro di Mirella Freni e Luciano Pavarotti».L'opera è stata in forma di concerto. «Non è semplice mettere in scena l'amore, la morte senza poter tradurre in gesti i sentimenti che agitano il protagonista. L'obbligo giustissimo del distanziamento ti porta a cercare un'intensità anche nei movimenti su cui prima non avevo pensato, lavoro molto sull'interiorità del personaggio».

Quando ha scoperto di avere una bella voce?

«Quando me l'hanno detto, a 16 anni avevo due miti, Freddie Mercury e Alex Baroni, cantavo pop, rock ma ero lontano dalla lirica. Qualche anno dopo durante una serata ho interpretato brani di Frank Sinatra e una simpatica novantenne, esperta di voci, mi ha detto “Lei diventerà un gran tenore”. Mi sono ricordato che mio nonno materno aveva una splendida voce tenorile, la guerra gli aveva impedito di intraprendere la carriera; nella mia famiglia si parlava tanto di questo passato. Ho deciso che sarei stato il primo cantante lirico di casa e ho iniziato a studiare canto seriamente».