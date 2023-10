Matteo Renzi ad «Amici e Nemici» di Radio 24: Riyad attore di rilievo. Sì a ratifica Mes

Ascolta la versione audio dell'articolo

“La situazione a Gaza non si risolve solo con le operazioni militari. Serve un’azione politica” così il Senatore Matteo Renzi oggi alla trasmissione di Radio 24 “Amici e Nemici” condotta da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio. A proposito del ruolo svolto dall’Arabia Saudita (dove si è recato in settimana) nello scenario mediorientale, il presidente di Italia Viva ha affermato che, con Mohammed bin Salman alla guida del Paese, Riyad è diventato un attore di grande rilievo. Un cambiamento sottovalutato “da parte di alcune comunità occidentali”, denuncia Renzi, per il quale “l’Arabia Saudita è il Paese leader del mondo islamico” e quello “che più di tutti ha aiutato a contrastare il terrorismo”.

Interpellato sulla politica interna, alla domanda su un eventuale voto di ratifica del MES anche in assenza di una parte della maggioranza attuale, Renzi replica: “io voto per il MES e spero lo farà anche il PD. A causa dell’ideologia folle e miope di Meloni, Conte e Salvini stiamo dicendo di no a 37miliardi che servirebbero alla sanità. Invece che fare la premier, da un anno la Meloni fa l’influencer”.

