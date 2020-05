Maturità 2020: tutti i punti fermi in 10 domande e risposte

No. Per i candidati esterni si punta a usare la sessione straordinaria di settembre. E sempre a settembre si terrà il colloquio preliminare che dà accesso all’esame di Stato.

Ma non sono da escludersi novità a breve perché alcuni emendamenti al decreto Scuola all’esame del Senato propongono soluzioni diverse.

4. In che cosa consisterà il colloquio?

Non ci sarà il sorteggio delle buste come l’anno scorso né si tornerà alla tesina. Il colloquio consisterà in un’interrogazione multidisciplinare che partirà da un domanda concordata con il professore della materia di indirizzo: quella su cui si sarebbe dovuto tenere il secondo scritto (ad esempio Greco/Latino al Liceo classico oppure Matematica/Fisica allo scientifico).

5. Quanto durerà l’orale?

Una durata prestabilita non c’è. All’incirca ogni candidato resterà in aula per un’ora. L’obiettivo è esaminare cinque maturandi al giorno. Non di più per evitare assembramenti all’interno degli edifici scolastici.

