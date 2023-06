Maturità 2023, ottime tracce che aiutano a riflettere sul senso del futuro

L'attenzione per l'attualità in relazione ai valori e ai modi dei nostri comportamenti è oggetto dei testi di Angela, Belpoliti e Bianchi, tra tecnologie e mezzi di comunicazione, parola ed espressione scritta, nuovi supporti mediatici, capacità di maturare tramite la rivoluzione digitale, di cui vanno ovviamente considerati gli innumerevoli pregi come pure i problemi di enfatizzazione, libertà, rispetto, crescita e critica individuale. In un variegato e preoccupante contesto di giustizia globale, di rapporto tra risorse e ricchezza del mondo, di equilibrio e sviluppo dei diversi continenti.

Il testo di Chabod richiede un ripensamento sul concetto di nazione in questo frangente storico così delicato, in cui il nazionalismo rischia di mettere in discussione e a rischio il dialogo necessario tra le nazioni, in cui la collaborazione deve restare il bene primario di un salutare cosmopolitismo.

Ottime tracce, che credo consentano agli studenti di esprimere con soddisfazione il proprio pensiero.



