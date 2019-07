Maturità: il 62% degli studenti ha preso più di 70, in Campania e Puglia record di «100 e lode» Il Miur: in aumento i diplomati con lode, cresce la percentuale di chi prende un voto tra 91 e 99. Voti più alti al Sud e nei licei di Al.Tr.

Il 61,7% dei candidati ha preso un voto superiore a 70/100, contro il 64,5% nel 2018. Giù i 60, in aumento le lodi - con record in Campania, Puglia e Sicilia - (ma non i 100 “puri”) e i voti nella fascia 61-70. Voti più alti ai licei, con il Classico sempre saldamente in vetta.

Sono i primi risultati dell’esame di maturità 2019 appena pubblicati dal Miur, che segnala un aumento dei diplomati con 100 e lode: sono l’1,6%, l'anno scorso erano l’1,3%. Dati confortanti, se si pensa che i ragazzi si sono trovati quest’anno ad affrontare un esame con molte novità - dalla “doppia prova” di greco e latino all’orale con argomenti sorteggiati da tre buste - che hanno aumentato un po’ la “paura” dell’esame.

La mappa dei voti

Quest'anno, dice il Miur, è stato ammesso all'esame il 96,1% dei candidati scrutinati (nel 2018 era stato il 96%). I diplomati finali sono il 99,7%, erano il 99,6% nel 2018. Se le lodi aumentano - sottolinea il ministero - i diplomati con il 100 'secco' sono in leggero calo: sono il 5,6%, nel 2018 erano il 5,7%. Cresce la percentuale dei ragazzi con voto compreso tra 91 e 99, dal 9% al 9,8%. Diminuiscono sensibilmente i voti nella fascia 81-90, dal 19,6% al 16%; calano leggermente i 71-80, dal 28,9% al 28,7%. In aumento i punteggi al di sotto del 70, il 38,3% rispetto al 35,5% del 2018. I 61-70 sono il 31,4% (erano il 27,7% nel 2018). I 60 scendono dal 7,8% al 6,9%.

