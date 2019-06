Maturità 2019: la prova doppia debutta con Tacito, i selfie e don Milani

Oggi è il giorno della seconda prova scritta dell’esame di maturità per circa 520mila maturandi. La prova sarà diversa per ciascun indirizzo di studi. Debutta la prova doppia, che spaventa molto gli studenti: per esempio latino e greco al Classico e matematica e fisica allo Scientifico.

Anche oggi divieto tassativo di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica, pena l’esclusione dall'esame. Ieri tra i protagonisti delle tracce dei temi di italiano Ungaretti, Sciascia, il generale Dalla Chiesa e il ciclista Bartali; ma uno studente su tre ha scelto “L'illusione della conoscenza”.

Le tracce della seconda prova

Gli autori proposti al liceo classico per la seconda prova (latino e greco) sono Tacito e Plutarco. La versione latina e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. La prima è tratta dalle Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele).

Per il liceo scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Uno dei problemi verte sulla circuitazione del campo magnetico, chiedendo di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all’interno di un condensatore. L'altro problema, invece, è un classico studio di funzione.

Per il liceo delle scienze umane, la traccia parte dai testi tratti da “Lettera a una professoressa”, libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita, mentre al liceo artistico - indirizzo audiovisivo e multimediale - la traccia riguarda la luna el’anniversario dello sbarco del 1969.