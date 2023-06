Maturità, italiano: Moravia, Quasimodo, Fallaci, Piero Angela e l’idea di nazione tra le tracce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pronti, via. È in corso la Maturità 2023. La prova d'italiano, comune a tutti gli indirizzi, segna di fatto il ritorno al periodo pre Covid. Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti” e Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile” sono tra le tracce proposte ai maturandi. Dalle ore 8,30 in punto sul sito del ministero dell’Istruzione è stata disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico.

Sono previste sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Sei le ore a disposizione per elaborare il tema. Gli esami di Stato - ha reso noto il Mim - interessano 536.008 studenti, 521.015 candidati interni e 14.993 esterni.

Del testo tratto da “Gli indifferenti”, romanzo d’esordio di Moravia, i protagonisti sono i fratelli Carla e Michele Ardengo, incapaci di opporsi ai propositi di Leo Merumeci, amante della loro madre che tenta di impossessarsi dei beni e della villa di loro proprietà. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, rispondere ad una serie di domande punto per punto o costruendo un unico discorso, commentare il brano proposto elaborando una propria riflessione sulla rappresentazione del mondo borghese come delineata criticamente da Moravia e, volendo, mettendo il testo in relazione ad altri suoi scritti o facendo riferimento ad autori italiani e stranieri. “Alla nuova luna” fa parte invece della raccolta “La terra impareggiabile” pubblicata nel 1958 che testimonia - si legge nella traccia proposta ai maturandi - l’attenzione di Quasimodo per il mondo a lui contemporaneo e la sua riflessione sul progresso scientifico e sulla responsabilità degli scienziati in un’epoca di importanti innovazioni tecnologiche. Il candidato deve rispondere ad una serie di domande di comprensione ed analisi del testo e facendo riferimento alla produzione poetica di Quasimodo elaborare una propria riflessione sulle modalità con cui la letteratura affronta i temi del progresso.

Quasimodo entra nell’olimpo degli autori più proposti alla Maturità in era moderna, raggiungendo, a quota tre, Montale e Ungaretti. L’autore siciliano è stato proposto infatti nel 2002 e nel 2014, selezionato dagli allora ministri Moratti e Giannini.

“L’idea di nazione” in un testo di Chabod

Non solo Moravia e Quasimodo. Anche “L’idea di nazione” con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B “Analisi e produzione di un testo argomentativo” proposto agli studenti. Tra le tracce proposte ai maturandi c’è inoltre il brano “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” tratto da un testo Marco Belpoliti. Un’altra traccia è su Piero Angela, “le dieci cose che ho imparato”. E tra le proposte c’è anche un testo tratto da Oriana Fallaci, Intervista con la storia, edito da Rizzoli nel 1977.