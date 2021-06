Maturità, dal Lazio alla Campania: studenti fra scrutini e vaccini

2' di lettura

Per dirla con un’espressione presa in prestito dal mondo dell’automobilismo, da oggi e per le prossime settimane i giovani saranno chiamati ad affrontare una non facile chicane tra vaccini e, in ambito scolastico, la maturità. Da oggi, 1 giugno, infatti, il Lazio (con la formula “Open day”, che si sviluppa in tre giorni) e la Campania hanno aperto le vaccinazioni ai maturandi. Sono così entrate a far parte del gruppo delle regioni che, in ordine sparso, sono andate in questa direzione: prima in ordine di tempo è stata la Sicilia, seguita dalla Puglia (in entrambi i casi l’adesione è stata alta). Ha corso ancora più veloce l’Alto Adige, dove già dal 20 maggio la campagna vaccinale si è aperta a tutte le fasce di età, a partire dai 18 anni.

In Lombardia nessun “Open Day”, ma dal 2 giugno prenotazioni libere per la fascia di età 16-29 anni e così a seguire in tutta Italia, dal 3 giugno in avanti, si stanno mettendo a punto piani simili. La decisione di vaccinare i ragazzi nasce anche e soprattutto dall’appuntamento oramai prossimo con la maturità: gli esami prenderanno il via il 16 giugno.

Rimane il fatto che, come da indicazione del commissario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo, dal 3 giugno le Regioni e le Province autonome potranno aprire le prenotazioni su tutte le classi di età seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali.

Boom prenotazioni nel Lazio, tre giorni di vaccinazioni

Un vero e proprio boom di prenotazioni si è registrato nel Lazio, oltre 40mila, una cifra equivalente circa all’80% della platea totale. Si inizia oggi per tre giorni. Il siero somministrato sarà quello Pfizer. Ai giovani viene consegnata anche una copia della Costituzione della Repubblica italiana. L’idea della Regione presieduta da Nicola Zingaretti era stata resa nota a metà maggio, trovando subito il plauso sia dell’associazione presidi che di quella studentesca.

Campania, dosi per 20.000 17-20 anni

Anche in Campania è partita la vaccinazione dei maturandi, i giovani dai 17 ai 20 anni che hanno aderito alla piattaforma regionale: attualmente sono poco più di ventimila. Per i 17enni il vaccino a disposizione è Pfizer mentre per i 18-20enni è disponibile il monouso Johnson&Johnson. A Napoli sono entrati in funzione gli hub di Capodichino e alla Mostra d’Oltremare. A Salerno i giovani vengono vaccinati al Teatro Augusteo, a Caserta alla Caserma Garibaldi, già preparata per ricevere i 2.500 che si sono prenotati. Vaccini anche ad Avellino e Benevento. Una volta terminati i maturandi, scatterà l’operazione farmacie, con la distribuzione delle dosi alle centinaia di farmacie della Regione che hanno aderito e potranno partire a regime con le vaccinazioni.