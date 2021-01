Maturità, le misure allo studio per il 2021: torna l’ammissione ma saltano Invalsi e alternanza Per il 2021 si annuncia una replica dell’esame dell’anno scorso, con maxi-orale da 40 punti e valutazione del curriculum dei tre anni precedenti di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Se l’anno scorso, dopo un trimestre di lockdown imposto dallo scoppio della pandemia globale, si è scelto di semplificare la vita ai maturandi e optare per un esame solo orale, non sarebbe giusto trattare diversamente i loro successori, che alla sospensione delle attività didattiche in presenza del 2019/20 - vissuta in quarta - adesso stanno sommando un periodo, altrettanto lungo, di Dad e rientri a singhiozzo causati sempre dal Covid-19.

È il ragionamento che si sta facendo al ministero dell’Istruzione e che dovrebbe portare alla replica, nel 2021, della maturità semplificata del 2020: maxi-orale in presenza da avviare il 16 giugno, quando in teoria è calendarizzato il primo scritto d’italiano, e più peso al curriculum degli ultimi 3 anni (che varrebbe di nuovo 60/100). Fatta eccezione per il ripristino del giudizio di ammissione, che stavolta ci sarà e terrà conto del percorso scolastico ma non dell’Invalsi e delle ore minime di alternanza.

A sancirlo dovrebbe essere un’ordinanza della ministra Lucia Azzolina che dovrebbe arrivare a giorni, sfruttando l’assist contenuto nell’ultima legge di bilancio, e che verrà poi inviato al Consiglio superiore della pubblica istrzuione per il parere di rito da emanare entro sette giorni.

Un esame in fotocopia



I 480mila circa maturandi 2021 molto probabilmente saranno chiamati allo stesso compito dei loro predecessori di un anno fa. Con un colloquio in presenza davanti a una commissione di 6 membri esterni (più il presidente esterno) che partirà dall’italiano e spazierà poi su tutte le altre materie, incluse cittadinanza e costituzione e alternanza scuola-lavoro (o percorsi per le competenze trasversali e orientamento come si chiama da 2 anni). Alternanza che, quanto alle ore minime (90 nei licei, 150 negli istituti tecnici, 210 nei professionali nell’arco del triennio), non costituirà requisito di ammissione.

LE MISURE ALLO STUDIO

E lo stesso dovrebbe valere per le prove Invalsi di quinta superiore, al punto che si sta pensando di eliminarle del tutto lasciando in piedi invece quelle di seconda oltre che di terza media e di II e V primaria. Per partecipare all’esame stavolta bisognerà essere ammessi. Dunque, serviranno tutti 6 e al massimo un’insufficienza. Quanto al voto, dall’orale dovrebbero arrivare 40 punti; gli altri 60 giungerebbero dal curriculum in base alla stessa tabella adoperata nel 2020 (fino a 18 per la terza, 20 per la quarta e 22 per la quinta).