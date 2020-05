Maturità in presenza, perché è un’idea sbagliata (e difficile da realizzare)

Maturità solo orale dal 17 giugno e con la mascherina

4' di lettura

La tanto sospirata Fase 2 non è poi così diversa dalla Fase 1. I dubbi, al momento, sono più che le certezze: bar, ristoranti e parrucchieri ancora chiusi, al mare non si è capito come ci andremo e neanche sappiamo se a settembre le scuole riapriranno puntuali. Tuttavia «abbiamo fatto una scelta e si farà di tutto per realizzarla e cioè consentire l’esame di Stato a tutti gli studenti interessati in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza».

Così parlò il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica 26 aprile, in quella che dovrebbe passare alla storia come la confenferenza stampa delle 20.20. Il lockdown si sblocca un poco alla volta, perché il contagio da coronavirus c’è ancora e i timori di nuovi focolai sono tanti. Nonostante i malumori delle categorie. Per l’orale di maturità, però, abbiamo addirittura una data di inizio: 17 giugno.

Siamo sicuri che sia una buona idea?

Dopo un anno scolastico che, insolitamente, ha visto i ragazzi faccia a faccia con gli insegnanti in carne e ossa per appena sei mesi, un corso salvato dall’avvento salvifico dell’e-learning per stare «distanti ma uniti», signore e signori si torna in classe. A quanto pare sarà breve ma intenso: colloquio unico, con commissione interna ma presidente esterno. Non ci addentriamo nella disputa metafisica sulla determinazione dei crediti, sul peso da dare al curriculum rispetto al colloquio (al momento si dice 40 punti colloquio e 60 curriculum). La nostra domanda viene prima: siamo sicuri che sia una buona idea? Riflettendoci su, abbiamo trovato almeno tre valide argomentazioni per rispondere no. Eccole.

L’età dei docenti

È cosa nota che i più vulnerabili all’epidemia di coronavirus siano gli ultra 60enni. E se il personale della pubblica amministrazione è tutt’altro che giovane, la scuola non fa certo eccezione: «Su 730mila docenti, gli over 60 sono 171mila», spiega Lena Gissi, segretario generale di Cisl Scuola. Non sappiamo con precisione quanti di questi saranno impegnati nella maturità, tuttavia «non ha molto senso metterne a rischio la salute per il solo colloquio orale», continua la sindacalista. Certo, si potrebbero lasciare a casa i docenti over 60 «sostituendoli» con colleghi più giovani in supplenza. Ma, al di là delle complicazioni organizzative del caso, il principio della commissione interna andrebbe a farsi benedire.

Il pendolarismo

Licei e istituti superiori non sono esattamente scuole di prossimità. Di scuole dell’infanzia e primarie ne trovi in ogni quartiere, le cosiddette «scuole secondarie di secondo grado» sono invece soltanto nei comuni più grandi e accolgono studenti provenienti dai comprensori di riferimento. Risultato: gran parte dei circa 500mila ragazzi che sosterranno la maturità è pendolare e, in tempi di pace, va a scuola con treni e autobus. «Da noi - sottolinea Carlo Giuffré, segretario generale di Uil Scuola Lombardia - abbiamo numerosi casi di studenti che si spostano tra le province. Succede che ragazzi della provincia di Bergamo, la più colpita dall’epidemia, studino per esempio in Brianza. Ha senso, dopo il sacrificio che si è fatto con mesi di lockdown, che si rischi di vanificare tutto con il ritorno agli spostamenti per un evento episodico?»