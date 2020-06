Maturità, si insediano le commissioni e si sorteggia la lettera dell’alfabeto per i colloqui I candidati hanno predisposto un elaborato di partenza. Poi la discussione sul materiale predisposto dalla commissione sulle altre materie. Poi l’esperienza di alternanza scuola-lavoro e nozioni di cittadinanza e costituzione di N.Co

Azzolina: maturità sarà seria. Esami in presenza di un'ora

La nuova maturità al tempo del coronavirus si avvicina a passi da gigante.

Riaprono le scuole italiane in vista degli esami che inizieranno mercoledì 17 giugno. Questa mattina si stanno insediando 13mila commissioni d'esame. A partire dalle 8,30 si insediano i docenti interni e i presidenti, che sono esterni. Inizierà così il primo atto dell’esame di maturità: la riunione plenaria in presenza dei prof. Stringente il rispetto delle disposizioni sanitarie previste dal protocollo di sicurezza.

Azzolina: le scuole di ripopolano, maturità in presenza

«Stamattina tornano a scuola i docenti delle classi quinte del secondo grado, si riuniscono le commissioni d’esame. Un primo rientro - ha scritto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - dopo il lockdown. Resto convinta che fosse giusto mantenere gli esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l'Esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. Oggi la scuola comincia a ripopolarsi. È un primo segnale di ritorno alla normalità». o scrive la ministra Lucia Azzolina.

Protocolli di sicurezza stringenti

L'esame di Stato prevede una sola prova orale al posto dei due scritti e del colloquio previsti abitualmente per la maturità. I colloqui, che inizieranno martedì 17 giugno alle ore 8.30 - quando si sarebbe dovuta tenere la prima prova di italiano - si svolgeranno in presenza. I privatisti, invece, sosterranno una prova preliminare a partire dal 10 luglio. Solo chi la supererà potrà affrontare l’esame di Stato durante la sessione straordinaria di settembre. I privatisti potranno comunque partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, o alla formazione superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.

L’estrazione della lettera dell’alfabeto per l’inizio degli orali

Ogni commissione sorteggerà una lettera dell’alfabeto e da quella lettera si partirà, in ordine alfabetico, nella sequenza dei colloqui. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giornata, non potrà essere superiore a cinque, salvo esigenza organizzativa motivata. L’esame orale, che durerà circa un’ora, partirà da una domanda concordata con il professore della materia di indirizzo: quella che avrebbe riguardato il secondo scritto (greco o latino al liceo classico o matematica e fisica allo scientifico). I candidati hanno predisposto un elaborato di partenza. Si partirà, quindi, dall’elaborato del candidato, seguito da uno dei testi di italiano presenti nel documento elaborato dal consiglio di classe. Poi la discussione sul materiale predisposto dalla commissione sulle altre materie. Il candidato poi parlerà dell’ esperienza di alternanza scuola-lavoro che ha affrontato nel corso del ciclo scolastico. Ultimo step sulle nozioni su cittadinanza e costituzione, epidemia di Covid-19 inclusa.