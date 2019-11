Mauri: «Mondadori può ora tornare stabilmente al dividendo»

Nessuna delle testate nel progetto di cessione è in perdita. In un mercato da anni in calo strutturale abbiamo scelto di concentrarci solo su determinati brand leader o ad alto potenziale di sviluppo multipiattaforma in settori per noi strategici: entertainment, femminili, food, scienza, design e salute, qui con MyPersonalTrainer. Attorno a questi brand stiamo costruendo un sistema di verticali in grado di essere declinato su tutti i canali.

Venderete la vostra quota de Il Giornale, dove siete al 36%?

Il management del quotidiano è impegnato nel trovare una soluzione per ridurre le perdite. Un’azienda come la nostra deve però uscire dalle attività non profittevoli. È un dovere verso gli azionisti di Mondadori.