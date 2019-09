Maurizio Fava, un italiano alla guida del dipartimento di psichiatria di Harvard

Una delle ultime scoperte è quella sul farmaco denominato NS189 «che stimola la formazione di nuovi neuroni nell'ippocampo, stimola la neurogenesi e ha mostrato azioni anti depressive». Fava ha anche sviluppato un'innovazione metodologica denominata Spcd che permette di realizzare studi clinici con molti meno pazienti e permette di accelerare lo sviluppo delle nuove terapie.

In Italia il professore ci torna ogni anno, d'estate. «Un mese in vacanza e per gli incontri scientifici. È sempre un bellissimo Paese». Ma Boston ormai è la sua casa e con lui dei tanti accademici italiani che lavorano.

Harvard è piena di premi Nobel ma pochissimi sono quelli che si sono laureati qui. Li hanno presi da tutto il mondo e li hanno fatti venire

A Boston ci sono 7 università e 55 college. Ci sono più di 100 professori associati o ordinari italiani. «Harvard – racconta il professore – è piena di premi Nobel ma pochissimi sono quelli che si sono laureati qui. Li hanno presi da tutto il mondo e li hanno fatti venire. Fanno un po' quello che il campionato di calcio italiano fa con i giocatori migliori del mondo. Purtroppo l'università italiana non lo fa più. Lo faceva nel Medio Evo quando venivano da tutta Europa per studiare o insegnare nelle nostre università. Oggi gli atenei italiani non riescono ad attirare neanche gli italiani, che spesso finiscono per andare all'estero per fare ricerca perché è molto difficile emergere e non c'è questa volontà di fare dell'Italia un faro dell'innovazione scientifica. Un peccato per il sistema Paese e per la perdita di talenti».

Qualche anno fa l'Accademia della Via pubblicò un elenco dei 100 accademici italiani più citati nelle ricerche scientifiche. «Tra i cento citati 20 erano a Boston. Organizzai una cena per metterli insieme e invitammo tutti i 100 docenti italiani che lavorano qui. Non fu facile trovare un ristorante abbastanza grande per ospitarli».