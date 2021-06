Maverick, il nuovo modello d’ingresso alla gamma di pick-up di Ford

3' di lettura

Il nuovo Maverick è poco più lungo di 5 metri e, visto gli standard americani è da classificarsi come pick-up compatto: andrà ad inserirsi al di sotto del Ranger e mette nel mirino il pubblico che non ha mai posseduto un veicolo del genere e che si è avvicina per la prima volta al mondo dei mezzi col cassone. Questo nuovo modello, infatti, è caratterizzato da una scocca autoportante come le normali automobili a differenza delle fuoristrada e degli altri mezzi pensati per l'off-road che invece ricorrono a un telaio separato della scocca che lo rende più confortevole e meno impegnativo specie nell'utilizzo su strada.

Due powertrain ibridi sotto al cofano

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono disponibili due opzioni: la prima è un powertrain ibrido sulla base di un 2.500 cc a quattro cilindri a ciclo Atkinson abbinato a un motore elettrico e a una trasmissione a variazione continua. Il sistema eroga complessivamente 191 cv e 210 Nm di coppia ed è in grado di trainare fino a 907 kg. Notevoli i livelli dei consumi:infatti in città la nuova Maverick dovrebbe utilizzare circa 5,9 litri di benzina ogni 100 km. Il secondo motore offerto è invece un 2.000 cc Ecoboost a quattro cilindri da 250 cv e 375 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 marce, disponibile con trazione sia anteriore che integrale e una capacità di traino di 1.800 kg.

Il frontale è tipico dei più recenti pick-up Ford

Esternamente, il Maverick mantiene i principali dettagli tipici dei pick-up Ford, a partire dal frontale, massiccio e verticale, dove i grandi fari a Led sono collegati attraverso un elemento cromato che solca l'intera calandra. In generale le linee sono semplici: Ford ha infatti sottolineato come le forme siano state studiate per massimizzare lo spazio per passeggeri e carico, oltre che per garantire una maggiore funzionalità e semplicità d'uso. In particolare, il cassone, lungo circa 1,37 metri, offre diverse soluzioni in fatto di carico: è possibile trasportare fino a 680 kg e integrare pavimenti rialzati, dei porta biciclette e con dei listelli nelle apposite fessure ricavate nelle paratie laterali.

La versatilità del grande cassone posteriore

Sono presenti anche due tiranti, quattro anelli e diversi fori filettati per fissare il carico, oltre a una presa da 110 volt, che va ad aggiungersi a quella presente nella cabina. Le soluzioni progettate per migliorare la versatilità del nuovo pick-up continuano anche all'interno dove c'è il Ford Integrated Tether System, uno slot tra i sedili posteriori che permette di installare diversi accessori, come un portabicchieri, un cestino, un organizer per cavi, un doppio gancio per borse e tanti altri supporti. Altri elementi all'insegna della praticità sono i braccioli delle porte per consentire di inserire verticalmente una bottiglia da un litro nella tasca portaoggetti e il grande scomparto ricavato sotto i sedili posteriori.

Un abitacolo confortevole e spazioso

In generale, l'abitacolo è molto spazioso: merito anche della plancia verticale, al centro della quale si trova lo schermo dell'infotainment da 8 pollici che è compatibile sia con Apple CaPlay che con Android Auto. Il nuovo Maverick, inoltre, dispone del FordPass Connect con Wi-Fi per un massimo di dieci dispositivi e del pacchetto di Adas Ford Co-Pilot360 che include di serie sia il sistema anticollisione con frenata di emergenza che i fari abbaglianti automatici. Il nuovo Maverick sarà in vendita negli Usa ad un pezzo d'attacco inferiore ai 20 mila dollari pari al cambio attuale a poco più di 16 mila euro.