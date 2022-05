Nei suoi tre campus di Reggio Emilia, Max Mara Fashion Group occupa oltre 2,000 collaboratori diretti, il 75% dei quali sono donne. La significativa presenza femminile all'interno dell'organizzazione ha da tempo indotto l'adozione di politiche per favorire la genitorialità ed il work life balance. In particolare, Max Mara opera con tre strumenti: flessibilità oraria, flexible benefits e supporto scolare. La flessibilità prevede una fascia oraria estesa per l’ingresso al lavoro e l'utilizzo di un giorno di smart working a settimana per alcune funzioni aziendali; la struttura dei flexible benefits prevede incentivi per la famiglia e per i collaboratori più giovani; in particolare un assegno integrativo annuale per chi ha uno o più figli a carico o un’età inferiore ai 30 anni. Il supporto scolare alle giovani coppie con figli comprende infine una convenzione con l'asilo nido “Giulia Maramotti” che l'azienda offre a 30 neonati all'anno, un servizio molto apprezzato tra i collaboratori dell'azienda.



